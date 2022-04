Amatori Master Novara: “Che fine ha fatto il bando per la gestione del campo di atletica?”

Con una lettera aperta diffusa alla stampa, la pluri titolata società sportiva, denuncia la complicata situazione rispetto alla gestione dell’impianto di viale Kennedy e l’apparente disinteresse dell’Assessore allo Sport.

L’Amatori Masters Novara, società che da oltre 40 anni promuove l’atletica amatoriale over 35, ottenendo risultati straordinari a livello nazionale ed internazionale; dopo aver superato la difficile situazione legata alla pandemia, sperava di ripartire senza ulteriori complicazioni, ma a giudicare da quanto emerso in una lettera aperta diffusa alla stampa, a quanto pare non è così.

La società del Presidente Carlo Del Mastro, denuncia i grandi problemi che da tempo immemore complicano l’accesso e l’utilizzo del campo di atletica di viale Kennedy, sul quale non da oggi si sono accesi i fari, rispetto alla discutibile gestione.

“Nonostante i meriti acquisiti – scrive l’Amatori Master Novara nel comunicato stampa – la nostra attività è stata ostacolata in vari modi, con vincoli e pretesti assurdi dall’attuale gestione, senza che il comune avesse nulla da obbiettare” andando ad elencare più nel dettaglio: “Obbligo di rispettare orari ridotti e penalizzanti, nonostante gli spazi assolutamente adeguati anche in periodo di pandemia, con l’assurdità che, nel caso qualcuno si fosse presentato 10 minuti dopo l’orario stabilito per l’entrata, avrebbe perso il diritto di accedere, così come chi avesse voluto uscire prima, avrebbe dovuto chiedere espressamente il permesso al gestore, in quanto i cancelli durante gli allenamenti restano chiusi e senza presidio”.

Ma c’è di più, perchè l’Amatori Master parla di “regole arbitrarie e persone ritenute sgradite dal gestore” che sono state segnalate al comune con “lettere di contestazione faziose”. Ed è proprio l’Amministrazione Comunale ad essere chiamata in causa, visto che tempo le problematiche sono finite sul tavolo dei vari assessori allo sport, che si sono succeduti negli ultimi anni. Non fa eccezione il neo insediato Iva De Grandis, che a detta dell’Amatori Master “si era impegnato già dopo le elezioni dello scorso anno, a emettere il nuovo bando per la gestione del campo di atletica quanto prima, inserendo delle norme che impedissero gli abusi della gestione uscente”.

In effetti l’appalto per la gestione del campo Gorla è scaduto dal 2019 e l’attuale gestore è in proroga da 3 anni, proprio in attesa che venga emanato il nuovo bando.

“Purtroppo ad oggi – conclude l’Amatori Master Novara – nonostante altre decine di bandi siano stati emessi per altre strutture comunali (probabilmente più remunerativi per il comune), non si hanno notizie riguardo quello per l’impianto di viale Kennedy, se non delle rassicurazioni generiche dell’assessore, che per giustificare il ritardo ha espresso motivazioni piuttosto risibili considerando la posizione ricoperta. Se questo è il modo ritenuto più collaborativo per mettere una delle società sportive più emblematiche di Novara nelle condizioni migliori, per poter svolgere la propria attività, diciamo che si potrebbe fare molto meglio”.

Fonte Amatori Master Novara