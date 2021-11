Arriva da fuori Novara per gettare i rifiuti, pescato dalla fototrappola

La Polizia Locale di Novara identifica e sanziona un non residente che ha gettato dei rifiuti, trasportati nel bagagliaio della propria auto fino in via Biancalani.

Prosegue l’attività della Polizia Locale volta a contrastare, anche in collaborazione con Assa, il fenomeno degli abbandoni di rifiuti purtroppo presente anche nella nostra città.

Nei giorni scorsi una videocamera posizionata dagli Agenti del Nucleo di Polizia Ambientale in una zona frequentemente utilizzata come discarica nei pressi di via Biancalani, in un’area periferica dove spesso si registrano abbandoni, ha ripreso un cittadino italiano non residente a Novara mentre abbandonava rifiuti gettandoli dal bagagliaio dell’auto.

Lo stesso, dopo essere stato identificato, è stato sanzionato a norma di legge.

“L’utilizzo delle fototrappole – spiega l’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Raffaele Lanzo – è funzionale all’individuazione dei responsabili di reati principalmente legati all’ambiente, tra cui purtroppo c’è anche l’abbandono dei rifiuti. In alcune zone della nostra città, specialmente in periferia, gli abbandoni sono un fenomeno purtroppo ancora frequente. L’utilizzo delle fototrappole, che vengono via via posizionate nei luoghi dove si verificano tali episodi, si sta rivelando molto utile anche come deterrente per scoraggiare tutti coloro che pensano di poter sporcare la nostra città rimanendo impuniti”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara