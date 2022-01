Basket College e Basket Club unite in una sola società: finalmente Novara può pensare in grande

Giornata storica per la pallacanestro novarese, con le due principali società della città che annunciano la loro fusione.

Il 19 gennaio 2022 potrebbe diventare un giorno storico per il basket novarese, dopo la formalizzazione ufficiale della “fusione” fra le due più importanti società della città. La collaborazione fra Basket College Novara e Basket Club Novara, di fatto già in atto, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa tenutasi presso il Centro Commerciale San Martino. La nuova realtà si chiamerà Basket College Novara, conterà non meno di duecento giovani cestisti, dai piccolissimi del minibasket alla prima squadra che sta disputando il campionato di Serie C Silver, e diventerà operativa a partire dal prossimo settembre, ma ha cominciato con un regalo speciale per la sua nuova sede. “Questo nuovo passo prosegue il percorso che abbiamo avviato tre anni fa rilevando la storica Lucciola Novara e portando il progetto College a Novara – dice il presidente di Basket College Novara, Andrea Delconte – Proseguiremo con lo stile che contraddistingue appunto questo progetto: far crescere i ragazzi del territorio e portarli a giocare in prima squadra. La fusione con gli amici del Basket Club ha accorciato i tempi e unito le forze e conferma la bontà dell’investimento sulla città che avevamo attuato un anno fa con il centro estivo nell’area di via Poerio e l’arrivo di giovani tecnici”.

Come detto, la collaborazione fra le due società era già in atto da tempo: “Nella nostra squadra stanno giocando ragazzi in prestito dal College – dice Marco Filo, presidente del BC Novara – L’obiettivo di tutti noi è dare a Novara un movimento forte e coinvolgente che avvicini al basket tanti giovani: muoversi da soli era poco utile ed efficace, soprattutto in questo momento di difficoltà causato dalla pandemia”.

La nuova società ha ottenuto la conferma delle sponsorizzazioni già in atto dal Gruppo Zenit (di cui è socio unico il coach e vicepresidente con la responsabilità dell’area tecnica Beppe Barbera) e dalla Novacoop che ha anche messo a disposizione una sala all’interno del centro commerciale di via Porzio Giovanola come sede del Basket College Novara. Spazio che ha già ricevuto un “regalo” speciale e dal grande significato: Barbera ha donato alla nuova società il referto ufficiale, la videocassetta e il pallone della storica partita del 18 maggio 1991 quando il Basket Club Novara, da lui guidato, vinse a Vigevano contro Sesto San Giovanni nello spareggio per la promozione in serie B con il tifo trascinante di 1.500 novaresi che avevano seguito la squadra in trasferta. “La storia della pallacanestro a Novara è prestigiosa e vanta personaggi di grandissimo spessore – ha commentato Barbera – Auguro alla nostra nuova società e alla città di tornare ancora a quei livelli”.

Prosegue anche la collaborazione tecnica con il negozio Decathlon di Novara. “Con questa fusione – concludono Delconte e Filo – ci auguriamo di potenziare ancora di più il progetto di rilancio del basket a Novara e riportare la passione per la pallacanestro in città”.