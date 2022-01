Problemi autorizzativi e violazioni ambientali: autodemolitore novarese nei guai

I Carabinieri Forestali e la Polizia Stradale di Novara, hanno messo i sigilli ad un autodemolitore e denunciato il responsabile per violazioni ambientali.

Il provvedimento arriva a seguito dei controlli congiunti operati dai due reparti, relativamente allo corretto smaltimento dei vari componenti di veicoli dismessi, anche di provenienza illecita, che invece di finire rottamati, venivano riciclati sul mercato, senza le necessarie rettifiche, violando anche le principali norme a tutela dell’ambiente.

Dagli accertamenti è emerso che l’autodemolitore operasse in violazione delle prescrizioni autorizzative, avendo gestito un quantitativo di veicoli superiore al previsto ed utilizzando indebitamente una porzione di terreno non pavimentato, per lo stoccaggio di 74 carcasse di veicoli non bonificati a diretto contatto con il suolo con i conseguenti rischi in termini di contaminazione ambientale da parte dei liquidi contenuti nelle componenti motore.

Sia l’area oggetto di deposito non autorizzato, che i veicoli trovati sul posto, sono stati posti sotto sequestro preventivo, convalidato dal GIP di Novara. Il terreno sarà poi assoggettato a caratterizzazione ambientale, al fine di escludere ipotesi di contaminazione.