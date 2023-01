Basket College non recupera il blackout del 2° quarto, contro Biella Next sconfitta per 72-68

Basket College non recupera il blackout del 2° quarto, contro Biella Next sconfitta per 77-68

Novara chiude in vantaggio il 1° quarto e tiene botta per tutto il resto della gara, senza riuscire però a recuperare il break biellese conquistato nel 2° periodo.

Prima trasferta del 2023 sfortunata per Basket College Novara, che sul difficile parquet di Biella Next, cede 72 a 68, in una gara forse già compromessa da un inspiegabile blackout nel secondo quarto, dopo un inizio che invece era stato decisamente incoraggiante, che aveva visto i novaresi chiudere il primo quarto in vantaggio di due, e tenere complessivamente botta nel secondo tempo, chiudendo in parità sia il terzo che l’ultimo quarto, rispettivamente con i parziali di 20-20 e 16-16.

La Partita

Inizio equilibrato con McAdoo e Nicolini che trovano subito la via del canestro e rispondono colpo su colpo ad Alberto e Finetti. Qualche leggerezza di troppo permette agli ospiti di chiudere il primo periodo avanti di due lunghezze, 16-18.

Inizio di secondo quarto col piglio giusto: la difesa causa qualche palla persa ai padroni di casa e permette ai Novaresi di alzare il ritmo trovando canestri facili tanto da allungare anche sul +9. Poi arriva impietoso il blackout: complice il secondo fallo di Nicolini l’attacco si spegne e una serie di tentativi individuali di risolvere la situazione condannano gli azzurri ad un contro-parziale: all’intervallo College Novara è sotto 37-32.

Nel terzo periodo partenza ancora sottotono ma Ruffa si prende la squadra sulle spalle creando per se e per gli altri permettendo a Novara di accorciare nuovamente e restare in partita. Ancora McAdoo e Nicolini a segno e il parziale del terzo quarto recita 57-53 per i padroni di casa.

Prima spallata alla partita per gli ospiti che tornano davanti grazie al gioco di squadra ma Alberto non ci sta e firma un 7-0 da solo che rimette Biella Next in controllo. Tante le occasioni sprecate con palloni persi banalmente e poca voglia di sacrificarsi, che saranno poi la causa principale della sconfitta 72-68.

Il Tabellino

BIELLA NEXT Vs BASKET COLLEGE NOVARA 72-68 (16-18 21-14 20-20 16-16)

Biella Next: Alberto 15, Finetti 14, Aimone 12, Di Micco 10, Barbera 6, Moscatelli 6, Leonardi5, Rapano4, Varolo, Faraci, Ramella Cravaro, Ramella Pajrin. Allenatore Carofiglio.

Basket College Novara: Nicolini 23, McAdoo 18, Ruffa 11, Giromini 6, Pagani 5, Brustia 2, Gasparini 2, Hyka 1, Montalbetti, Apostolo, Caligaris, Crespi. Allenatore Tarlao.

La situazione

Novara dovrà rimboccarsi le maniche, cercando maggior umiltà e concretezza per recuperare rapidamente questo passo falso.

Particolarmente degno di nota il rientro di Ryan McAdoo che, oltre ai punti in tabellino, trova rimbalzi, difesa e palle recuperate in quantità. A parte lui ed i già citati Nicolini e Ruffa, invece, decisamente meno brillanti del solito i Collegiali “non-Under19”.

Per College Novara note positive l’aver mantenuto la differenza canestri a favore nello scontro diretto con Biella e la ulteriore presenza in campo, pur ridotta nel minutaggio, del 2004 Luca Montalbetti, sempre in recupero dal lungo infortunio.

Prossimo appuntamento domenica 22/01 giorno di San Gaudenzio, quando al PalaSartorio di viale Verdi, arriverà Polisportiva Reba, squadra che con i suoi 18 punti (+8 su College), si assesta nel gruppetto di squadre che inseguono le capoliste 5 Pari Torino ed SC Borgomanero salite a 22 punti in testa alla classifica.

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara