Buoni spesa: on-line sul sito del Comune, il nuovo bando per il sostegno alimentare

Tutti i requisiti per fare nuovamente richiesta dei buoni spesa, varati dall’Amministrazione Canelli e indirizzati alle famiglie in difficoltà.

Prosegue con la pubblicazione di un nuovo bando, da oggi disponibile sul sito del Comune di Novara, il sostegno alimentare varato sin dalla prima fase di emergenza dovuta al covid, realizzato poi in vari step successivi dall’Amminsitrazione Canelli.

“Abbiamo messo a disposizione dei nuclei familiari in difficoltà l’ennesima misura urgente di solidarietà alimentare per alleviare le pesanti ricadute economiche cui purtroppo diverse famiglie, anche a Novara, sono andate incontro a causa dell’epidemia – spiega il vicesindaco e assessore alle politiche Sociali Franco Caressa – Nello scorso mese di dicembre, abbiamo assegnato 7196 buoni a favore di 1056 nuclei familiari con il contributo erogato, a fine anno, dal Governo. Con questa nuova iniziativa di sostegno alimentare abbiamo già erogato una seconda tranche di buoni a quelle famiglie che ne avevano già fatto richiesta nel mese di dicembre. Ora si aggiungono, con la pubblicazione del bando, coloro che, pur non avendo partecipato al primo bando, si trovano oggi in una situazione di emergenza tale da avere necessità del sostegno”.

I requisiti per inoltrare istanza di assegnazione di buoni sono i seguenti:

– essere residente nel comune di Novara e rientrare in una delle seguenti categorie:

– essere lavoratore autonomo, momentaneamente non in attività causa emergenza COVID-19;

– essere lavoratore dipendente, momentaneamente non in attività causa emergenza COVID-19;

– essere cittadini disoccupati con assenza, all’interno del nucleo familiare, di altri componenti occupati con reddito sufficiente ad assicurarne il sostentamento e non assegnatari di sostegno pubblico

– essere cittadini disoccupati assegnatari, in prima persona o attraverso altri membri del nucleo, di sostegni pubblici e/o in possesso di redditi che, complessivamente, non superino le seguenti soglie:

700 euro per nuclei composti da massimo due componenti

1000 euro per nuclei composti da tre o più componenti

b) avere una liquidità disponibile dell’intero nucleo non superiore a 5000 euro

Il sostegno economico potrà essere richiesto solo da un membro della famiglia.

“Il Covid ha messo in ginocchio tante famiglie – conclude l’assessore Caressa – Come amministrazione, abbiamo messo in campo tutte le forze necessarie per stare accanto ai cittadini e per dare loro sollievo in un momento davvero complicato. Questa è stata, fin dall’inizio dell’epidemia, la nostra priorità”.

Per richiedere i buoni, occorre andare sul sito del Comune di Novara, sezione “Servizi online”, registrarsi o accedere con login già effettuato e compilare il modulo che verrà inviato telematicamente.