Cena sotto un cielo d’estate. Venerdì e sabato 4° appuntamento con “Chef sotto le Stelle”

Torna venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto a Novara, l’evento più gustoso dell’estate in città. Appetitosi piatti e freschi menu con le proposte di 13 locali diversi.

Quarto appuntamento consecutivo per Chef sotto le Stelle, l’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio, che da otto anni vede protagonisti locali novaresi che propongono piatti e menu speciali nelle serate estive serviti nei dehors.

“Nella sua semplicità, l’iniziativa è piaciuta così tanto ai clienti che è stata confermata in tutti i week-end di luglio e non è escluso che venga proposta anche in qualche data di agosto –dicono Mattia Tosi e Francesco Liguori, rappresentanti di Fipe Novara-. Domani e sabato saranno 13 i ristoranti e i bar, dal centro città a Casalgiate, che propongono una variegata offerta, con prezzi che spaziano dai 7 euro del singolo piatto ai 38 euro per un menu completo. Confidiamo in una buona partecipazione dei novaresi, che, come sempre, troveranno in tutti locali, oltre al buon cibo, il massimo rispetto nelle norme di prevenzione. Un grazie particolare ai locali che ci hanno creduto e che ci auguriamo aumentino ancora di numero per il prossimo appuntamento”.

Consigliatissima la prenotazione, ecco i tredici menù proposti:

ANTICA OSTERIA AI VINI Largo Cavallazzi 4 tel 0321 34346

Le delizie dell’orto: Sformatino di patate con pancetta, Risotto melanzane e burrata, Cipolla ripiena e gratinata, Pesca al forno ripiena di gelato e glassa di cioccolato.

Menu 25 euro

DAI MALNAT corso Torino 9/a tel 0321 164 5812

Dalle 18 alle 20 aperitivo con i nostri crudi di mare

AR TRENTATRE’ Corso Cavallotti 11/A tel 0321 627679

Pasta alla zozzona 10 euro

…e, come sempre, tutti i nostri piatti della cucina romana

RISTORANTE PIZZERIA A’ MARECHIARO Via Fratelli Rosselli 11 tel 0321 620237

Bruschettine con salsa di pomodoro, lupini, aglio nero e peperoncino 10 euro

Ravioli di pesce con vongole veraci e limone 12 euro

Pizza vongole veraci e clorofilla di prezzemolo 10 euro

049 OSTERIA via Negroni 3 tel 331 4755689

Antipasto: gazpacho di pomodori e anguria e lime, con spaghettini di seppie e il suo nero tirato 14 euro

Primo: ravioli di patate e maggiorana, gamberi, la sua bisque e zucchine 14 euro

Secondo: trancio di salmone cotto sulla pelle, salsa alla spinacio e aneto e misticanza 20 euro – Menu completo 38 euro

BAR CORONA Corso Italia 46 tel 328 963 9040

Antipasti Corona al mare 18 euro; Paella 18 euro

TRATTORIA CAVALLINO BIANCO vicolo dell’Arco T 0321 393908

Flan di zucchine con gelato al Gorgonzola, Gnocchi di patate fatti in casa con crema al Gorgonzola e salamino della duja sbriciolato, Crema al mascarpone, frutti di bosco freschi e biscottino di Novara, Acqua, calice di vino

Menu completo 25 euro

FRACANDO’ corso XXIII Marzo 383 tel 0321 407285

Tagliere misto con mocetta, salame di cervo, salame di cinghiale e Tigelle

Tris di gnocchi fritti (Bologna e crescenza, Gorgonzola, Toma e Speck)

Acqua, un calice di vino – Menu 19 euro

KURTOS POINT corso Cavour 10D telefono 0321 629126

L’incontro: kurtos salato con salame ungherese e Gorgonzola novarese più bibita 7 euro (da asporto)

MAVERICK CAFFE’ Corso Risorgimento 248 tel 0321 183 0158

Maverick’s burger: hamburger di manzo, cipolla di Breme caramellata, fonduta di gorgonzola e insalata con contorno di patate dipper e anello di cipolla fatto in casa 12 euro

RISTORANTE PIZZERIA CENTRO Corso Cavallotti 9D tel 0321 623232

Spaghettoni di Gragnano, cozze e vongole 11 euro; Calamari Patagonia su letto di rucola 14 euro

HOCKEY NOVARA CAFE’ & MORE Viale Buonarroti tel. 342 1266438

Tagliere con selezione di salumi e formaggi accompagnati da focaccina; Tartare di manzo su insalata di finocchi; Un calice di vino rosè o bollicine

Apericena (dalle 19 alle 22) 15 euro

CAFFE’ LE RISAIE Casalgiate via del Castello tel. 371 3071617

Rane fritte e patatine 15 euro (solo su prenotazione); Panino con salamella peperoni e cipolle più birra media 10 euro