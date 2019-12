Cinque feriti in uno scontro frontale a Vaprio lungo la sp.229 del Lago d’Orta

Questa mattina presto a Vaprio due vetture si sono scontrata ed una terza è stata coinvolta. Cinque i feriti tutti trasportati dal 118 all’ospedale di Borgomanero. Sul posto anche la locale squadra dei Vigili del Fuoco.

Scontro frontale fra due auto questa mattina presto (intorno alle 7.30) lungo la strada provinciale 229 del lago d’Orta all’altezza del di Vaprio. I due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate violentemente coinvolgendo una terza vettura che sopraggiungeva, probabilmente per il mancato rientro in corsia di una delle due auto. Cinque i feriti che hanno necessitato di cure operate dal personale del 118 intervenuto sul posto con 4 ambulanze, due i codici gialli, tre quelli verdi, tutti poi trasportati presso l’ospedale SS.Trinità di Borgomanero.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Borgomanero, che ha liberato i feriti, estricando dalle lamiere un uomo rimasto incastrato, consegnando poi gli sfortunati al personale medico, prima di liberare e mettere in sicurezza l’area. Nessun problema particolare per la circolazione del traffico.