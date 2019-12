E’ un Novara da stropicciarsi gli occhi: 4-0 all’imbattuta Siena e 4° posto solitario

Una doppietta di Bortolussi con in mezzo la rete di Bianchi e la ciliegina firmata Piscitella, consentono al Novara di battere 4-0 al Siena scavalcarla insieme alla Carrarese e di salire al 4° posto in classifica, al termine di una partita praticamente perfetta.

NOVARA- ROBUR SIENA 4-0

Marcatori: 20’pt Bortolussi (N), 42’pt Bianchi (N), 23’st Bortolussi (N), 48’st Piscitella (N)

E’ un Novara ai limiti della perfezione quello che annichilisce 4-0 un Siena giunto al Piola da imbattuto in trasferta e comunque confermatosi buona squadra, al termine di una prova davvero convincete che porta gli azzurri al 4° posto e sembra davvero poter definitivamente svoltare verso più ambiziosi traguardi di quanto anche il più ottimista dei tifosi azzurri potesse immaginare.

La Partita

Nel primo tempo il Novara costruisce i presupposti della vittoria e per poi chiudere la partita nella ripresa con la ciliegina finale di Piscitella, ultima gioia di un 2019 cominciato male ma che sembra aver chiuso le magre del passato, quando il Piola era divenuto terreno di facili conquiste per chiunque. Una prestazione come sempre orgogliosa e dinamica, ma arricchita però anche da quella qualità tecnica e caratteriale vista solo a tratti sino ad oggi. Al due a zero maturato nei primi 45′ firmato Bortolussi (sempre più decisivo in zona goal) e Bianchi; nella ripresa è arrivato anche il terzo sigillo dell’ex Lucchese, bravo a finalizzare le azioni collettive dove hanno brillato un po’ tutti, da Gonzalez a Peralta, passando per i subentrati. Su tutti Piscitella, finalmente capace di mettersi in proprio per il primo sigillo personale in maglia azzurra.

La Formazione

Complice l’emergenza difensiva, il Novara anti Siena schierato da Banchieri è quello preannunciato, con Angelo Tartaglia che affianca l’ex della partita Andrea Sbraga al centro della difesa, viste le concomitanti assenze di Bove (mano rotta), e Pogliano (squalificato) con Bellich allenatosi poco che si accomoda in panchina, mentre Cassandro influenzato resta a riposo.

Sul fronte bianconero, decisamente più fortunato Dal Canto, che fatta eccezione del “mago” Cesarini (brutto ricordo per gli azzurri ai tempi del Pavia) che può schierare la formazione ideale, capace di vincere 8 partite su 9 in trasferta dove resta insieme al Monza imbattuta.

La Cronaca

19’Conclusione di Peralta ribattuta casualmente che s’impenna e passa oltre la traversa di un niente.

21′ Novara in vantaggio, ancora con Bortolussi. Barbieri altissimo ruba palla per Gonzalez che manda in corridoio Bortolussi, il quale manda al bar il difensore con una finta e poi buca Confente sotto le gambe.

27′ Barbieri per Peralta che in trasnsizione orizzontale vede e serve il bel taglio in verticale di Bortolussi, che gira di prima di poco alto sopra l’incrocio. Altra azione molto bella.

30′ Ancora vicino al goal gli azzurri e sempre da destra, con l’ennesima palla rubata alta da Barbieri, scambio con Nardi e Peralta di prima, con sfera che Bortolussi ancora gira di prima trovando la respinta da calcetto coi piedi di Confente.

35′ Miracolo di Marchegiani che salva d’istinto su Serrotti a pochi passi dalla porta.

40′ Ci prova Gonzalez dai 20 metri, ma il suo sinistro

41′ Raddoppio azzurro con Bianchi pronto a ribadire in goal la ribattuta di Confente sul tiro di un ottimo Peralta, con l’azione partita da un contropiede spinto da Gonzalez.

44′ Bel controllo in area di D’Auria e pronto tiro che anticipa Sbraga ma non sorprende l’attentissimo Marchegiani.

46′ Prova a cambiare subito ad inizio ripresa Dal Canto, che toglie Arrigoni ed inserisce Gerla.

52′ Grande ripartenza di Bortolussi che allingresso dell’area scarica su Peralta. Pronto il sinistro sul primo palo ed altrettanto pronto Confente devia in corner.

58′ Ancora bravissimo Marchegiani nel respingere la forte conclusione dal limite

59′ Muove bene palla al limite il Novara, liberando al tiro Buzzegoli il cui destro difetta solo nella misura.

60′ Esce Peralta fra i migliori in campo ed entra Piscitella

61′ Deviazione volante di Sbraga a seguito di corner, che non trova la porta di un niente.

64′ Nei toscani dentro Da Silva e Campagnacci, fuori Vassallo e Guberti.

69′ Terza rete azzurra e ancora Bortolussi, ma il merito principale va a Piscitella, che nella sua classica azione rientra in mezzo al campo e calcia col destro, questa volta Confente respinge malissimo e da due passi Bortolussi la spinge in porta di testa.

75′ Guidone gira di prima una bella palla di Serrotti, deviata in corner da un difensore azzurro.

78′ Negli azzurri entra Shiavi al posto dell’applauditissimo Gonzalez.

80′ Ancora due cambi per il Siena: Panizzi e Serrotti fuori per Migliorelli ed Ortolini

82′ Esce Cagnano infortunato ed entra Visconti

85′ Ci prova anche Schiavi dai 25 metri, Confente controlla in due tempi.

Il Tabellino

NOVARA: 27 Marchegiani, 2 Tartaglia, 3 Cagnano (13 Visconti 38’st), 4 Sbraga, 7 Nardi, 10 Buzzegoli (Cap), 18 Bortolussi, 19 Gonzalez (VCap) (8 Schiavi 33’st), 23 Bianchi, 26 Barbieri, 30 Peralta (24 Piscitella 16’st). A disposizione: 1 Marricchi, 15 Collodel, 16 Capanni, 17 Paroutis, 21 Fonseca, 25 Bellich, 28 Pinzauti, 32 Zacchi, 33 Cassandro.

Allenatore: Simone Banchieri

ROBUR SIENA: 22 Confente, 4 Arrigoni (VCap) (16 Gerli 1’st), 5 D’Ambrosio (Cap), 6 Guberti (11 Campagnacci 21’st), 8 Serrotti (9 Ortolini 36’st), 15 Baroni, 17 Oukhadda, 20 D’Auria, 25 Vassallo (21 Paulino Da Silva 21’st), 26 Panizzi (3 Migliorelli 36’st), 27 Guidone.

A disposizione: 1 Ferrari, 14 Romagnoli, 18 Polidori, 23 Andreoli, 24 Buschiazzo Morel, 28 Setola, 30 Argento. Allenatore: Alessandro Dal Canto

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna. Assistenti: Sigg. Marco Della Croce di Rimini e Tiziana Trasciatti di Foligno. Calci d’angolo: Novara-Robur Siena 8-7. Ammonizioni: 14’pt Baroni (S), 39’pt D’Ambrosio (S), 28’st Panizzi (S). Recupero: 0’pt + 4’st