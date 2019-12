Massimiliano Gallo ospite di Novara Partenopea

Amano Novara, ma hanno Napoli (la loro città d’origine) nel cuore. Non solo intesa calcisticamente parlando; anche se quella azzurra è una fede assoluta. Organizzano spettacoli, mostre d’arte, incontri culturali, grandi e luculliane cene, alcune delle quali definite “indimenticabili”, per ricchezza e varietà. Sono gli attivisti di “Novara Partenopea”, un’associazione nata due anni fa, in prima istanza per fedeltà calcistica e che via via ha trovato tanti spunti, eventi ed argomenti che hanno spinto gli aderenti ad organizzare iniziative per incontrarsi. Una di queste, qualche sera fa, ha visto ospite l’attore napoletano Massimiliano Gallo, a Novara, al Teatro Coccia, con lo spettacolo “Il silenzio grande” per la regia di Alessandro Gassman.

Gallo è stato invitato per un ricchissimo apericena in suo onore, rigorosamente a base di prodotti tipici campani. Un’esperienza unica per i protagonisti della della serata che hanno poi donato all’attore una serie di gadgets a ricordo di questo pezzo di Napoli che vive sotto la cupola di San Gaudenzio. “Ovviamente si è parlato anche di calcio – dice Camillo Esempio, uno dei soci fondatori del sodalizio, presieduto da Ciro Giorgio e Antonio Suppa – perchè quello è un argomento che tocca tutti noi. Ma anche di teatro e di arte e della lunga carriera di questo grande attore, protagonista anche di tante commedie della tradizione partenopea”.