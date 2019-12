Igor Novara in Polonia per svoltare in Champions contro Lods, prima nel girone

Dalle 18 di martedì 17 dicembre ore 18, Igor Novara impegnata a Lods contro le ragazze del LKS che comandano il girone di qualificazione ai quarti di CEV, in un match quasi da dentro o fuori.

Domani sera (martedì 17 dicembre) alle 18 in Polonia, l’Igor Novara è chiamata giù ad una prima svolta stagionale per proseguire il proprio cammino in Champions. Le padrone di casa del Lods infatti, comandano il girone con due vittorie in altrettante partite, per cui il successo del LKS metterebbe una seria ipoteca sul primo posto. Massimo Barbolini dovrà fare ancora a meno di Stefana Veljkovic, costretta allo stop dall’infortunio al polpaccio rimediato nel corso del Mondiale per Club, e con la baby Bianca Orlandi (schiacciatrice della formazione di B1) chiamata a completare il roster per l’occasione.

“Siamo consapevoli che è quasi un match da “dentro o fuori” – spiega il tecnico azzurro Massimo Barbolini – perché in caso di vittoria potremo affrontare il girone di ritorno della Champions League essendo artefici del nostro destino, mentre diversamente dipenderemo anche dai risultati delle altre. La qualificazione ai quarti di finale è un obiettivo importante e questo match è quindi cruciale, anche perché confido che dopo la sosta natalizia la squadra avrà più tempo per lavorare e questo ci consentirà di crescere. Nel frattempo però c’è da stringere i denti perché dai prossimi impegni dipende in maniera importante il prosieguo della stagione”.

LKS-Igor Gorgonzola Novara sarà trasmessa dalle 18 su DAZN.