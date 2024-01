Novara – Congresso Provinciale di Forza Italia Novara sabato 27 gennaio alle ore 18 presso l’Albergo Italia in via Solaroli 8/10 a Novara. Il congresso avrà il seguente ordine del giorno: Elezione del Coordinatore provinciale e di n. 15 membri elettivi del coordinamento provinciale e di n. 6 delegati al Congresso nazionale; Il Congresso si svolgerà secondo il programma sotto indicato: Insediamento Ufficio di Presidenza del Congresso e adempimenti formali; Interventi di saluto; Dibattito; L’apertura dei seggi è prevista alle ore 19.30, la chiusura delle operazioni di voto è prevista alle ore 20. Il Congresso sarà presieduto dall’On. Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza italia Giovani e vedrà gli interventi di: Sen. Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione; On. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica; Alberto Cirio, Governatore del Piemonte; Sen. Roberto Rosso, vicecapogruppo senatori FI; On. Roberto Pella, deputato e vicepresidente vicario ANCI.