LIBERTAS NUOTO NOVARA AL 6° POSTO NEL MEDAGLIERE A GENOVA

Novara – Sesto posto nel medagliere ed 11° piazza nella classifica generale a 31 squadre per la Libertas Nuoto Novara nella 17° edizione del Trofeo G.S. Aragno di nuoto, disputato nell’ultimo weekend a Genova . Mattatrice, in casa novarese, è stata Giorgia Crepaldi che ha conquistato la vittoria nella finale Cadette dei 100 rana ribadendo la sua supremazia sui 200 rana, dove ha fatto segnare il nuovo tempo record della manifestazione. La scatenata Crepaldi ha poi conquistato il suo terzo oro individuale sbaragliando la concorrenza nei 400 misti.

Sempre in campo femminile, nei 100 stile libero e nei 200 sl Ragazze due successi per Angelica Piacentini, che si è messa al collo anche la medaglia d’argento nei 100 dorso e ha concluso le sue fatiche con la quarta piazza nei 100 farfalla.

Argento per Rebecca Gramuglia nei 200 rana Ragazze precedendo la compagna di squadra Emma Crepaldi, terza con il tempo minimo per gli Italiani. Quest’ultima ha guadagnato una posizione nei 100 rana, dove è finita seconda. Gramuglia invece, ha aggiunto un quinto posto nei 100 rana.

Passando ai maschi, Riccardo Rigazio si è imposto nella finale Juniores maschile dei 100 rana facendo il bis sulla distanza dei 50 rana grazie ad un altro “crono” record della manifestazione per il sodalizio novarese.

Primo posto nella finale maschile Ragazzi 2008 nei 200 stile libero per Pietro Colombo, poi secondo nei 100 stile libero (qualificato per gli Italiani). Colombo ha in seguito ottenuto anche due quarti posti nei 400 sl e nei 1500 sl.

In top ten con il sesto tempo Amos Franzone nei 200 farfalla Esordienti B.

Per Matteo Federico Ignat, invece, sesto riscontro cronometrico nei 1500 sl, nono tempo sia nei 200 sia nei 400 sl.

Federico Andorno è giunto settimo nei 200 farfalla Juniores.

Ottavi Martina Bevilacqua nei 200 rana Juniores, Sabrina Buso nei 200 dorso e Marco Gaviorno nei 200 misti Juniores.

Nona piazza per Valentina Franzè nei 200 rana Juniores così come per Jacopo Franzone nei 100 farfalla Ragazzi.

Decimo Stefano Gaviorno nei 200 dorso Juniores, imitato da Diego Schiavo nei 200 misti Ragazzi.

A Genova, per la Libertas Nuoto Novara hanno nuotato anche Martina Bottega. Loris Danieli, Aurora Di Maggio, Rebecca Leonardi, Danilo Moranda, Lorenzo Pozzoni, Silvia Perotti, Niccolò Serina ed Alessio Signorini.