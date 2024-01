Fiorissimo 2024: le anticipazioni dell’evento in programma a marzo

Dal 22 al 24 Marzo 2024 al Castello di Novara. Ingressi presso Piazza Martiri della Libertà e Parco Allea. Orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 Entrando nella corte del Castello di Novara potrai scoprire le diverse varietà del mondo botanico e florovivaistico, con tre giornate da trascorrere in compagnia di Vivaisti, Artigiani e appassionati del verde. Troverei in mostra il frutto di Aziende selezionate e di qualità provenienti da tutta Italia che esporranno i propri pezzi unici, come arredamenti da interno e esterno, prodotti naturali, tessuti da giardino e molto altro.

L’ingresso prevede un biglietto di 3,00 euro (gratuito ai minori di 12 anni e diversamente abili)

Le nuove aree di Fiorissimo:

Corte Fiorita: il cuore di Fiorissimo con i caratteristici florovivaisti che esporranno piante e fiori acquistabili direttamente in loco.

Green Arena: Laboratori per i più piccoli, workshop tenuti da espositori e incontri per approfondire argomenti legati al verde con una chiave più creativa e originale.

Mura Market: artisti del verde e designer con pezzi unici fatti a mano, prodotti naturali per la cura delle persona.

Ponte sul Verde: zona Break dove godersi un momento di relax in compagnia di un’ottima vista sulla città.