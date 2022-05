Controlli di Polizia in città, in particolare sull’Allea e in zona Stazione

Dalla Questura di Novara, i risultati dei servizi di controllo effettuati in città nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Novara, ha promosso un particolare servizio di controllo in città, con particolare riferimento alla zona della Stazione Fs e dell’Allea.

Al termine dell’operazione, sono state controllate 53 persone, delle quali 35 con pregiudizi penali o di polizia. Sono inoltre state effettuate alcune verifiche presso due esercizi pubblici, situati nei pressi della Stazione, in particolare in una nota sala scommesse.

Dal comunicato stampa diffuso dalla Questura che illustra l’attività degli agenti, si riassumono i seguenti risultati:

Fermati due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, poi espulsi.

Segnalato in Prefettura un soggetto come assuntore di stupefacenti.

Rintracciato un soggetto su cui gravava una notifica di citazione diretta in giudizio, per ripetute violazioni del Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Novara.