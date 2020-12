Dopo 42 giorni richiamato Simone Banchieri, Marcolini se ne va senza neppure una vittoria

Atteso il comunicato ufficiale del Novara calcio per l’esonero di Michele Marcolini ed il ritorno sulla panchina azzurra di Simone Banchieri.

Simone Banchieri è sul treno in direzione Novara, dopo aver ricevuto la chiamata della società che lo ha richiamato sulla panchina azzurra.

Se ne è andato il 2 novembre scorso, non solo senza polemizzare, ma con parole di affetto e ringraziamento, quasi a gettare le basi di un suo possibile ritorno, che 42 due giorni dopo Pro Sesto Novara, si è puntualmente verificato.

Con le parole rilasciate ieri dopo la sconfitta di Crema, Michele Marcolini aveva di fatto alzato bandiera bianca:”Non riesco a trovare una soluzione, probabilmente non lo faccio nel modo giusto. Torno a casa con le pive nel sacco senza risposte. Non faccio le cose giuste, evidentemente non riesco ad allenarli, non riesco a farmi capire…” e via di questo passo, mettendo la proprietà nelle condizioni di fare l’unica cosa possibile.

Domani, martedì 15 dicembre alle ore 12.00, Il Novara calcio ha convocato una conferenza stampa con la presenza di mister Simone Banchieri ed il Patron Maurizio Rullo, dove il rinnovo dell’incarico verrà ufficilizzato.

Simone Bamnchieri ritrova però la squadra in una situazione di classifica completamente diversa da quella che aveva lasciato: se n’era andato ad un punto dalla vetta, ed ora si ritrova a -3 dai play-out. Ma soprattutto con una condizione tecnica, atletica e mentale totalmente da ricostruire e non sarà facile, anche se alle porte c’è subito la grande occasione che il gruppo storico ha, per provare a dare delle risposte. Domenica 20 dicembre infatti, al Silvio Piola arriva la Pro Patria, pert un derby del Ticino che potrebbe finalmente rappresentare una prima importante svolta, dopo 9 partite senza vittorie.

Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri, potrebbe essere solo il primo dei cambiamenti che opererà in prima persona patron Rullo, che ieri aveva invitato tutti ad una assunzione di responsabilità autonoma, altrimenti “provvederemo noi”.

Nel frattempo la tifoseria organizzata, pare aver terminato la pazienza e si è data appuntamento nel piazzale stadio davanti al Bar Novara, per giovedì 17 dicembre alle ore18, per “Confrontarci su come muoverci e come manifestare la nostra rabbia, rispetto ai risultati ed alle mosse societarie” scrivono in una sorta di auto convocazione diffusa sui social, invitando tutti a rispettare rigorosamente le regole del distanziamento sociale ed a presentarsi muniti di mascherina.