Due feriti a S.Pietro Mosezzo, incastrati nella nebbia fra due mezzi pesanti

Potrebbe essere la nebbia ad aver causato il ferimento degli occupanti di un’auto finita incastrata fra due mezzi pesanti a San Pietro Mosezzo.

Sono ancora da ricostruire le cause dell’incidente avvenuto nella serata di oggi (martedì 7 gennaio) a San Pietro Mosezzo, ma molto probabilmente c’è di mezzo la scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Pare infatti che un’autovettura ha tamponato in mezzo pesante che probabilmente non aveva visto rallentare ed a sua volta è stata urtata alle spalle da un secondo mezzo pesante che sopraggiungeva alla spalle. Verso le 18.00 una squadra proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Novara è intervenuta in via Dante Alighieri con autopompa ed autogrù, per estricare dall’auto due persone ferite poi affidati al personale del 118 che li ha poi trasportati all’ospedale Maggiore, quindi ha provveduto a mettere in sicurezza sicurezza l’area per cercare di limitare i disagi al traffico, anche visto l’orario di punta.