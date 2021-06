E’ caccia al camion che ha investito e ucciso un 37enne a Biandrate

L’uomo si trovava nel piazzale LIDL per lo sciopero generale della logistica. Le forze dell’ordine raccolgono testimonianze e visionano le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire alla targa del pesante automezzo.

Un 37enne che si trovava nel piazzale LIDL della direzione Regionale di Biandrate, ed insieme ai colleghi del comparto logistica, si apprestava a manifestare in occasione dello sciopero generale indetto proprio oggi (18 giugno 2021); quando per circostanze ancora tutte da ricostruire, è stato investito da un camion che stava manovrando. A nulla sono i valsi i soccorsi, l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate.

L’incidente è accaduto fra le 7.30 e le 8.00 di questa mattina ed il camion ha poi lasciato il piazzale, con l’autista che non si è fermato a prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo le testimonianze dei presenti e vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza, per ricostruire l’accaduto e mettersi sulle tracce dell’automezzo.