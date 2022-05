Ecco il nuovo Direttore Sportivo del Novara Fc: il Presidente Ferranti riporta a casa Moreno Zebi

Con il ritorno di Moreno Zebi a Novara, un altro importante tassello è stato messo dal Presidente Massimo Ferranti, nella costruzione di un’ambiziosa società professionistica.

Moreno Zebi è ufficiosamente il nuovo Direttore Sportivo del Novara Fc, la firma del contratto potrà arrivare solo dopo il 30 giugno, quando l’ex direttore azzurro, andrà in scadenza con il Cesena e sarà libero di ritornare sotto la Cupola Antonelliana.

Il 42enne dirigente di Gubbio, aveva preso il posto del dimissionario Charly Ludi, di cui era il secondo, nel giugno del 2019, quando al Novara Calcio ci fu una specie di rivoluzione interna.

Insieme a Zebi nel ruolo di ds, Michelangelo De Salvo promosse allenatore Simone Banchieri, dagli Allievi Nazionali alla prima squadra, e pescando fra i manager del Gruppo Policlinico di Monza, diede a Roberto Nespoli il ruolo di Direttore Generale. Un’operazione che aveva tutta l’aria del “ridimensionamento” ma che in realtà portò gli azzurri ad un passo dalla serie B, cedendo solo alla Reggiana nella semifinale play-off . Moreno Zebi, che costruì quella squadra con un budget limitato, fu però costretto a lasciare a dicembre 2019 durante la pausa per le festività natalizie, con l’avvento in società della famiglia Rullo, che gli preferì Orlando Urbano.

Una pausa “forzata” durata però solo 6 mesi, perchè nel giugno del 2020, Moreno Zebi ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo dell’ambizioso Cesena, che dopo aver conquistato il 7° posto nel Girone C della Girone C, raggiunse il 2° turno dei Play-Off. Nella stagione appena conclusa, il Cesena è arrivato 3° nel girone C, ma è stato eliminato dal Monopoli, nel 1° turno della fase nazionale dei Play-Off.

Se l’obbiettivo è quello di fare meglio di come aveva fatto nel 2019-2020, vuol dire andare oltre la semifinale play-off, ceramente un traguardo all’altezza delle aspettative mai nascoste dal Presidente Ferranti.