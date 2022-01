Escrementi di topo ovunque: NAS e Carabinieri di Novara chiudono un ristorante

I sigilli dei Militari apposti prima di Natale in un locale del novarese, del quale però non è stato reso noto il nome.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente, un comunicato stampa redatto dal Comando Carabinieri di Novara, relativo alla chiusura di un ristorante, del quale però non è stato resto noto il nominativo:

I Carabinieri del N.A.S. di Torino, congiuntamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Novara e al personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Novara, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, i titolari di un ristorante della zona, a seguito di un’attività ispettiva svolta pochi giorni prima di Natale.

Il personale ha potuto constatare la presenza di numerosissimi escrementi di roditori nella cucina e nei depositi del ristorante, rinvenendo anche rifiuti, residui di cibo abbandonati ancora nelle stoviglie, e prodotti alimentari da destinare alla somministrazione alla clientela, privi di etichettature e protezioni. Alimenti tutti in promiscuità all’interno di attrezzature, superfici di stoccaggio, piani di lavoro e celle frigorifero sporchissime e piene di incrostazioni, dalle quali era palese la totale assenza di opere di pulizia sia ordinarie che straordinarie. In considerazione del concreto pericolo per la salute pubblica derivante dalla potenziale nocività degli alimenti conservati in maniera assolutamente inidonea rispetto alle normative di settore, i titolari del ristorante, entrambi di origine orientale di 40 e 20 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di “Commercio di sostanze alimentari nocive” previsto dall’art. 444 del Codice Penale.

I militari hanno contestualmente proceduto al sequestro probatorio dell’intera struttura, delle attrezzature e di tutti gli alimenti presenti al momento dell’ispezione. L’Autorità Sanitaria presente ha invece provveduto ad emettere un immediato provvedimento di chiusura dell’esercizio per assenza di opere di ordinaria e straordinaria pulizia e sanificazione, disponendo la necessaria bonifica per la derattizzazione dei locali e lo smaltimento di tuti gli alimenti custoditi all’interno della struttura.

Fonte Comando Carabinieri Nucleo Informatico