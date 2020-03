Fenerbahce-Igor Novara rinviata. La “febbre” della paura colpisce anche il Volley

La gara di andata dei Quarti di Finale di Champions tra Fenerbahce Opet Istanbul ed Igor Gorgonzola Novara, prevista giovedì 5 marzo è stata rinviata. Si attendono i dettagli

Giovedì 5 marzo l’Igor Gorgonzola Novara non parte per la Turchia, dove avrebbe dovuto disputare la gara di andata dei quarti di CEV contro il Fenerbahce Opet Istanbul. La decisione verrà motivata nelle prossime ore, come pure l’eventuale data del recupero, ma è chiaro che ad influire sulla decisione, sia stata la situazione legata alla situazione Coronavirus che ha colpito l’Italia. Nelle scorse ore, erano arrivate le assicurazioni della società novarese, che alle voci di un possibile rinvio, avevano provato a smorzare le preoccupazioni, garantendo che da Istanbul arrivavano segnali confortanti. Resta dunque da stabile se la decisione anticipata informalmente dall’ufficio stampa dell’Igor, sia stata presa dalla Federazione, resta il fatto che questo mette ovviamente anche in dubbio la data del ritorno a Novara, previsto per l’11 marzo. Nelle prossime ore gli aggiornamenti del caso.