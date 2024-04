I numeri dell’Avis Provinciale alla 51^ assemblea annuale a Lesa

Lesa – Sostanzialmente invariato il numero di donatori e donazioni in tutta la Provincia di Novara. Ad annunciarlo il presidente dell’Avis provinciale, Gianfranco Borsotti, illustrando la relazione associativa durante la 51a assemblea provinciale, svoltasi nel pomeriggio di sabato 23 marzo a Lesa, presso la sala consiliare.

Più precisamente, nel 2023 il totale dei soci donatori è stato di 9.081 (erano 9.097 nel 2022) che hanno donato volontariamente e anonimamente in tutto 15.848 sacche (contro le 15.924 dell’anno precedente, – 0,48%). Il dato più eclatante che ha caratterizzato l’attività avisina novarese è però quello relativo alle donazioni in aferesi che sono state ben 1.582 contro le 1.329 dell’anno precedente (+19%). Proprio la promozione delle donazioni in aferesi è stata la priorità assoluta, vista la situazione di carenza a tutti in livelli, dal nazionale al provinciale. Di questo risultato i donatori della provincia ne vanno oggettivamente fieri.

I donatori maschi rappresentano i 2/3 del totale e il 31,5% dei donatori ha un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (lo scorso anno la stessa fascia d’età era il 30,9%): quindi un leggero aumento dei più giovani.

Per il resto l’ampia relazione ha fotografato un’Avis sempre attiva e particolarmente radicata nel territorio. Tra le attività in programma nel corso dell’anno: un concorso fotografico in collaborazione con la Società Fotografica Novarese dal 2 aprile al 30 settembre 2024, incontri informativi in università con gli studenti, un invito al dono del sangue promosso tra i dipendenti novaresi del Banco BPM, la sponsorizzazione del torneo di calcio giovanile in collaborazione con il Comitato Provinciale FIGC delegazione di Novara, la stampa di nuove tovagliette alimentari personalizzate per le sedi Avis del territorio e la campagna promozionale, in autunno, con i camion vela per tutta la Provincia.

“Il 2024 – ha concluso Borsotti – sarà l’ultimo anno di questa consigliatura. Di iniziative in cantiere o in corso ne abbiamo diverse e siamo certi che ancora una volta non verrà meno l’entusiasmo per portarle a compimento”.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2023 dell’Avis Provinciale e ratificato quello preventivo 2024, oltre che nominato i delegati che parteciperanno nelle prossime settimane all’assemblea annuale dell’Avis Piemonte e a quella di Avis Nazionale in rappresentanza dei soci novaresi.