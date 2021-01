Il baby Pagani illude, Zigoni spreca e l’Olbia approfitta dei limiti azzurri. Il Novara non vince da 12 partite

Il baby Pagani illude, Zigoni spreca e l’Olbia approfitta del limiti azzurri. Il Novara non vince da 12 partite

Al Silvio Piola Novara-Olbia finisce 1-1, con gli azzurri che falliscono alcune occasioni nel primo tempo, ma poi spariscono dal campo. La classifica resta molto complicata, e con i problemi societari palesatisi, il calcio mercato difficilmente potrà ribaltare lo stato dell’arte.

Le premesse per una vittoria che manca dal 21 ottobre (Livorno-Novara 2-3), il Novara le aveva creata con il goal al 9° del baby Pagani. Ma i clamorosi errori di Zigoni davanti alla porta che avrebbero regalato un confortante raddoppio, hanno poi consentito all’Olbia di meritare il giusto pari dell’1-1 di Biancu in apertura di ripresa. Azzurri che in casa non vincono da 12 partite, ultimo successo in casa alla 4a giornata il 7 ottobre scorso (Novara-Giana Erminio 2-1).

Senza un attacco titolare degno di questo nome, con chi subentra che non fa meglio e con un centrocampo ai minimi termini, non è un caso che solo il lampo di qualche giovane poteva almeno illudere una tifoseria quasi rassegnata. Un pareggio che congela una situazione di classifica tutt’altro che tranquillizzante, con alle porte un calciomercato, che con la confusione societaria palesatasi in modo evidente, non sembra quel tranquillizzante viatico che i tifosi azzurri sperano.

La Partita

L’indubbia buona volontà ed il buon inizio di Cisco, sono le premesse al quasi immediato vantaggio trovato dal Novara. E’ infatti Andrea Cisco a sfondare un paio di volte sulla destra, ed al 9′ fornire il bell’assist a Pagani sul 1° palo, dopo il mancato appuntamento di Zigoni. Ed è proprio l’attaccante di proprietà del Venezia la nota negativa di un primo tempo chiuso con gli azzurri in vantaggio come non succedeva dal 7 di ottobre. Il numero 17 prima non trova una misura su un pallonetto a scavalcare Tornaghi al 17′, e poi spreca davvero malamente un assist davanti alla porta di Buzzegoli, sparando addosso al portiere isolano, dall’altezza del dischetto.

La squadra di Banchieri senza la maggiore sicurezza del doppio vantaggio, nel finale di primo tempo comincia ad accusare un qualche timore, e l’Olbia che fuori casa ha un ruolino di tutto rispetto, avanza il proprio baricentro, cominciando a spaventare un po’ gli azzurri.

La ripresa ricomincia con i sardi stabilmente nella metà campo novarese, con Buzzegoli e compagni incapaci persino di uscire dall’area. Col Novara così basso, al 52′ l’Olbia trova subito il pari, con Biancu che trova lo spazio in mischia con un destro rasoterra all’altezza del dischetto.

La rete subita scuote un po’ gli azzurri, che provano a rialzare la testa, costruendo anche qualcosina. Le energie cominciano a scarseggiare e le alternative in panchina per gli azzurri, soprattutto in mezzo, sono quello che sono.

Così al 63′ Banchieri richiama l’impalpabile Zigoni ed il claudicante Bove, inserendo Lanini e Gonzalez. Novara che si risistema col 4-3-2-1: Pogliano torna centrale difensivo e Pagani scala dietro.

A 10′ dalla fine Panico non è ha più e allora dentro Hrkac, che può dare una mano in mezzo, ma il Novara perde ulteriore imprevedibilità davanti.

La Formazione

Quattordici giocatori convocati ed un centrocampo misuratissimo, sono le premesse doverose che da sole spiegano la formazione quasi obbligata scelta da Banchieri che dispone la poca legna a disposizione, con una sorta di 4-2-3-1. Davanti al portiere Lanni, al quale è stato proposto il rinnovo, ci sono Migliorini e Bove da centrali, con Pogliano a destra e Cagnano a sinistra. In mezzo al campo i veterani Buzzegoli e Bianchi. Dietro al centro boa Zigoni, ci sono da destra a sinistra: Cisco, Panico e Pagani.

La Cronaca

3′ Panico ben servito nello spazio, calcia in diagonale. Si distende Tornaghi con la palla che resta li ma non c’è nessun azzurro pronto al tapin.

9′ Cisco salta l’uomo a destra e la mette sul primo palo, Zigoni non arriva ma dietro di lui c’è il baby Vittorio Pagani che da due passi mette in porta col il piatto destro.

11′ Destro al volo dal limite di Pennington che esce di poco.

17′ Cagnano scavalca la difesa servendo in profondità Zigoni, che con Tornaghi fuori dai pali non inquadra la porta col pallonetto.

19′ Olbia che perde un bruttissimo pallone e Buzzegoli mette Zigoni davanti alla porta, ma l’attaccante del Venezia spreca anche anche questa, da solo davanti a Tornaghi.

27′ Cagnano crossa da sinistra, Zigoni viene saltato dal tocco di testa di un difensore, ma dietro arriva Cisco che calcia trovando la parata a terra di Tornaghi.

52′ Pareggio dell’Olbia con Biancu, bravo a trovare lo spazio in mischia, con un destro rasoterra che infila l’anagolino basso.

53′ Si inserisce bene Pagani su cross di Cagnano, ma il suo piattone al volo esce di pochissimo.

54′ Stop a seguire di Panico su tocco di Cisco, ma girata sul 1° palo schiacchiata sul fondo.

59′ Cisco va via alla sua maniera, ma non riesce a toccare al centro per Zigoni libero davanti alla porta.

67′ Ragatzu calcia bene dal limite e Lanni deve mettere in corner distendendosi sul 1° palo.

76′ Ragatzu fa lo slalom al limite e poi incrocia col destro, bravissimo Lanni a bloccare a terra.

82′ Sull’erroneo rinvio di Tornaghi, Buzzegoli cerca la magia dai 30 metri senza trovare la porta per meno di un metro.

84′ Pasticcio di Pagani in uscita, ma Ladinetti alza la mira dal limite.

90′ Proteste azzurre per una sbracciata in area sul volto di Hrkac.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove (64′ 19 Gonzalez), 6 Pogliano, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico (78′ 28 Hrkac), 14 Migliorini, 17 Zigoni (64′ 9 Lanini), 21 Pagani (87′ 36 Mbaye), 23 Bianchi (VC), 26 Cisco (87′ 18 Zunno)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 16 Natalucci, 25 Bellich, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

OLBIA: 1 Tornaghi, 5 Ladinetti, 9 Udoh King (71′ 17 Cocco), 10 Giandonato, 13 Pennington (71′ 7 Lella), 14 Pisano (C), 15 Altare, 19 Biancu (71′ 11 Doratiotto), 25 Emerson (VC), 30 Ragatzu, 33 Secci (62′ 20 Arboleda)

A disposizione: 22 Van der Want, 3 La Rosa, 18 Demarcus, 23 Pitzalis, 26 Marigosu, 27 Occhioni

Allenatore: Massimiliano Canzi

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Sigg. Rosario Caso di Nocera Inferiore e Fabio Catani di Fermo

Quarto ufficiale: Sig. Claudio Panettella di Gallarate

Marcatori: 10′ Pagani (N); 51′ Biancu (O)

Ammonizioni: 31′ Giandonato (O); 40′ Emerson (O); 83′ Lella (O)

Calci d’angolo: Novara-Olbia 4-1

Recupero: 0′ 1T – 3′ 2T