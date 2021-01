Acqua non potabile in alcuni asili della città? Misure preventive da parte del Comune di Novara

Dalle analisi effettuate a fine anno, risulterebbero alcune anomalie nella qualità dell’acqua. Quattro gli asili nido interessati dai provvedimenti.

Nell’ambito dei controlli effettuati con cadenza regolare dal Comune di Novara sulla qualità dell’acqua nelle scuole di gestione diretta (asili nidi), sono emersi risultati che presentano alcune anomalie. Dalle analisi effettuate il 28 e 29 dicembre dai laboratori di Comie Srl (incaricata dal Comune per il monitoraggio) e comunicati ai tecnici comunali nel tardo pomeriggio di ieri, si sono evidenziati dati – comunque ancora informali – che manifestano la probabile concentrazione oltre i limiti di alcuni parametri presenti nelle acque di quattro asili nido della città: Arcobaleno (Sulas), Girotondo, Peter Pan, Pollicino.

Con tutta probabilità, si tratta di un ristagno dell’acqua nelle reti interne dovuto alla chiusura prolungata delle strutture.

In ogni caso, il Comune di Novara ha proceduto immediatamente ad attivare le misure di prevenzione e di controllo per riportare i valori nei limiti normativi consentiti, nonostante non siano stati riscontrati superamenti oltre i quali la norma disponga l’intervento immediato. Ma a maggior tutela degli operatori e degli utenti, è stato subito allertato il servizio manutenzione per procedere alle verifiche con contestuale avvio del processo di disinfezione dei circuiti con prodotti specifici, provvedendo, al contempo, alla sostituzione di filtri rubinetto, soffioni, ecc.

Necessariamente, da lunedì 11 gennaio, nelle suddette strutture, non sarà possibile utilizzare l’acqua per scopi “umani” (cucinare, bere, lavare i bimbi). Di conseguenza, il Comune di Novara si è attivato per trovare nuove fonti di approvvigionamento di acqua insieme alla società Acqua Novara Vco che sta fornendo le sacche necessarie per coprire il fabbisogno di queste strutture. L’impresa incaricata si è già attivata con la programmazione delle operazioni e dell’intervento di sanificazione che si concluderà nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, sono state assunte tutte le cautele a tutela dei piccoli ospiti delle strutture che potranno continuare a frequentare la scuola.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara