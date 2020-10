Il bollettino quotidiano dell’Aou del Maggiore conferma il trend di crescita dei ricoveri di questi giorni. Stabile il dato delle terapie intensive

+12 il dato giornaliero, mentre si sono registrati altri due decessi.

Dall’ultimo bollettino diffuso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, si apprende che sono saliti a 113 i ricoverati Covid-19, presso i vari reparti. Un trend di +12 in 24 ore che si conferma sui livelli di ieri (+13). Si registrano purtroppo altri 2 decessi; un uomo del 1943 e una donna del 1938.

I 113 ricoverati sono così suddivisi: 3 in terapia intensiva, 14 in subintensiva, 52 reparti covdi, 29 galliate, 14 in malattie infettive e una donna in ostetricia

Nove provengono da fuori provincia: , 3 della provincia di Vercelli, 1 da Biella e 5 da fuori regione.

L’Aou conferma che “l’aumentare costante dei ricoverati, ha indotto la direzione generale ad attivare un nuovo reparto Covid, ottenuto accorpando le due divisioni di chirurgia alla Struttura di ortopedia-traumatologia presso il padiglione D”.