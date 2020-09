Il Novara calcio presenta Zigoni e mercoledì scende in campo in Coppa Italia. Diretta e differita Radio e TV.

Il Novara calcio presenta Zigoni e mercoledì scende in campo per la Coppa Italia. Diretta e differita Radio e TV.

Presentato a Novarello il nuovo attaccante Gianmarco Zigoni arrivato dal Venezia. Mercoledì pomeriggio per il 1° Turno di Coppa Italia, Novara calcio che sfida i campani del Gebilson. Diretta su Radio Azzurra, differita TV su MS Sport.

Questa mattina il Novara calcio ha presentato Gianmarco Zigoni, attaccante 29enne proveniente dal Venezia, dove nella scorsa stagione fermata dal Covid, ha messo insieme in serie B: 17 presenze ed un goal, dopo un grave infortunio al tendine d’achille. L’ex talento del Milan arriva con la formula del prestito per sostituire Mattia Bortolussi oramai alla firma con il Cesena. In un mercato che potrebbe riservare ancora molti cambiamenti, mister Banchieri ed i suoi ragazzi, devono però trovare presto la concentrazione, perchè mercoledì 23 settembre si apre la stagione ufficiale con l’esordio in Coppa Italia.

Al Silvio Piola arrivano i salernitani del Gebilson Vallo della Lucania (Serie D Girone I), squadra che da dieci anni milita in quarta serie. Un avversario sulla carta certamente abbordabile, ma al quale non sarà certo possibile concedere distrazioni.

Fischio d’inizio dalle 16.30 con ingresso vietato ai tifosi. Diretta in esclusiva di Radio Azzurra a partire dalle 16.00 (FM 100.5 – 92.100) e telecronaca differita su MS SPORT giovedì 24 settembre ore 21.45 canale 645 del digitale terrestre.