Il terzo appuntamento con “Chef sotto le stelle” sarà un gustoso viaggio nella cucina etnica

Terzo appuntamento della stagione 2021 con Chef sotto le stelle, che torna venerdì 2 e sabato 3 luglio con un gustosissimo viaggio nella cucina etnica. Prenotazione più che consigliata.

Dalle tapas al som tan dal chevice peruano a fish & chips, passando da tonno tataki, gazpacho e sacher:..sono queste soltanto alcune delle colorate e gustose proposte del prossimo week-end novarese a tavola. Un viaggio tra i piatti della cucina etnica proposti e interpretati da 12 ristoranti che partecipano all’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio e patrocinata da Slow Food Novara.

L’edizione 2021 di Chef sotto le stelle si sviluppa in cinque appuntamenti che hanno quale filo conduttore territori, tradizioni e identità. Siamo partiti dalla cucina novarese a inizio giugno per proseguire con la cucina regionale italiana e quindi con la cucina etnica, in questo terzo appuntamento.

Le prossime date già programmate sono 16 e 17 luglio con PROVA COSTUME (dolce & salato, fresco & leggero) e 10 e 11 settembre con TEMPO DI VENDEMMIA (dalla campagna alla tavola).

Per questo week-end è come sempre consigliatissima la prenotazione direttamente presso i ristoranti (molti con televisore o comunque con la possibilità di seguire l’Italia del calcio che gioca venerdì 2 alle 21). Ecco i menu, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

049 OSTERIA via Negroni 3 tel 331 4755689

Branzino, salmone e gambero crudi con salsa al mango e salsa tostatsu su letto di insalata iceberg; Tonno tataki, salsa di soia e sesamo bianco; Salmone teppanyaki con insalata giapponese (misticanza, daikon, cetriolo, mango, semi di sesamo, aceto di riso). Menu 38 euro, escluse bevande e caffè

4 TAVOLI IN SALUMERIA MORONI Via Avogadro 5 tel 388 4747093

Dalla Francia il bloc de foie gras d’oie 18 euro; Dalle isole Orcadi il salmone affumicato e marinato 16 euro; Spagna, Andalusia Jamon iberico de Bellota 40 mesi 18 euro; Viaggio nel mondo dei formaggi: 7 formaggi da 7 Paesi diversi 14 euro; La sfida dei prosciutti: 4 crudi a confronto Spagna, Germania, Francia e Italia 16 euro

ANTICA OSTERIA AI VINI Largo Cavallazzi 4 tel 0321 34346

Entratina: acciughe del Cantabrico con burro montato; Plato de tapas: baccalà, cozze, polpo e gazpacho; Paella. Menu 30 euro escluse bevande

LA LOCANDA DELLE DUE SUOCERE corso Trieste 42 tel 0321 032310

Due suocere Tahi

SOM TAN insalata speziata di papaya verde VEG version 12 euro

KHAO SOI Tagliolini caserecci ai 30 tuorli su zuppetta ristretta di brodo di pollo, spezie thai e latte di cocco servito con nido fritto di tagliolini 14 euro

CURRY MACHHER JHOL (rivisitata) Pescato fresco scottato (rana pescatrice, spada, gamberone) con salsa speziata, acqua di cocco e riso basmati 18 euro

KHAO NEONG MA MUANG Budino di riso e latte di cocco con mango fresco e in crema 6 euro

GUNTHERSTUBE Via Agogna, 1 tel 0321 431034

Fish & chips alla Londinese con purè di piselllini freschi e salsa tartara home made14,50 euro

MALNAT SNACK & SEA FOOD BAR Largo Cavallazzi 6 tel 348 690 6620

Bruschetta & tapas: polpo, baccalà e cozze con gazpacho 12 euro

RISTORANTE PIZZERIA CENTRO Corso Cavallotti 9D tel 0321 623232

Riso Basmati zucchine gamberi e curry 12 euro; Pulpo a la Gallega 14 euro

RISTORANTE PIZZERIA A’ MARECHIARO piazza delle Erbe tel 0321 620237

Serata peruviana! Cauza di tonno e avocado 10 euro; Ceviche con marinatura limone, zenzero, sale e pepe 13 euro; Torta di piña caramellata 5 euro

RISTORANTE I SICANI Corso Cavallotti 15 tel 338 2303081

Bolinhos de bacalhau 12 euro; Paella 15 euro; Cous cous con pesce 15 euro; Torta Sacher 6 euro

RISTORANTE LONG JIN corso Torino 52/d tel 0321 031277

Misto di roll al gorgonzola (Igor) 10 euro; Riso (Fortina) al salto pollo e verdure 5 euro; Rane fritte con tempura di salvia 12 euro; Perle di tapioca al cocco 5 euro; Calice di vino 4 euro.

TOURLE’ viale Kennedy 127 tel 328 4003670

Il nostro menu etnico. Tris di antipasti dal mondo 12 euro

TRATTORIA CAVALLINO BIANCO Vicolo dell’Arco, 2/A tel 0321 393908

Entratina di benvenuto; Paella ricca alla Valenciana; Sangria. Menu 25 euro

Fonte Ufficio Stampa Confcommercio Alto Piemonte