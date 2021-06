Nasce il portale E-Traveling, strumento di promozione del turismo sostenibile nel Cusio e lago d’Orta

L’Associazione Sportway, lancia in rete il portale dedicato al turismo ambientalista, frutto della collaborazione fra le guide di Discovery Alto Piemonte, Ecomuseo Cusio del Lago d’Orta e Mottarone ed i giovani di Orta Lake Experience. Presentato anche il Gran Tour del Lago d’Orta: 120 km intorno alla perla del Cusio, da fare in 5 tappe.

Nella sempre suggestiva sede di Villa Nigra a Miasino, lo scorso 25 giugno, l’Associazione Sportway APS ha presentato il nuovo portale turistico E-Traveling. Nata di recente dalla sinergia fra le guide di Discovery Alto Piemonte, l’Ecomuseo Cusio del Lago d’Orta e Mottarone ed i giovani di Orta Lake Experience, l’Associazione Sportway ha pensato a chi ama viaggiare e desidera immergersi nella natura attraverso esperienze rispettose dei luoghi. E-traveling diventerà lo strumento ideale proprio per il turismo “slow”, con il portale che contribuirà alla valorizzazione del territorio, nel segno della sostenibilità ambientale, mettendo a disposizione dei viaggiatori, spunti e proposte in linea con questa filosofia, con una particolare attenzione agli sport ecologici: trekking, escursioni a piedi e in bicicletta, a cavallo, parapendio, sport acquatici e tanto altro.

Al progetto aderiscono diverse realtà del territorio: comuni, associazioni, guide trekking e guide bike, noleggi, servizi, camping, b&b e strutture alberghiere; ed il portale mette in rete il tutto, ampliando le opportunità di conoscenza del territorio, per attrarre nuovi visitatori e amanti della natura, così da promuovere e tutelare le bellezze locali diffondendo una cultura ecologica del viaggio.“E-Traveling è il compagno di viaggio che tutti desideriamo, informato sui territori e sulle proposte, capace di darti tutte le informazioni e i consigli utili per viaggiare esattamente come desideri – racconta Alex Chichi, presidente di Sportway APS – Una rete che stiamo costruendo anche qui, coinvolgendo tanti professionisti e strutture ricettive che condividono l’obiettivo di far crescere un turismo ‘sano’, rispettoso del territorio, e una nuova generazione di viaggiatori ‘eco’, capaci di vivere in armonia con la natura e viaggiare a impatto zero”.



A disposizione dei viaggiatori sul portale www.etraveling.it (in versione Beta) già oggi diversi strumenti fondamentali per chi viaggia: itinerari e percorsi GPX scaricabili del tutto gratuitamente; il geoportale, un’applicazione che permette di geolocalizzare i punti di interesse naturalistico e non solo come fontane d’acqua, ricariche elettriche per ebike e punti di riferimento per l’outdoor; una selezione di esperienze create appositamente da E-Traveling in collaborazione con i partner del territorio; e una selezione di guide escursionistiche, accompagnatori bike, negozi di noleggio, servizi e strutture ricettive sensibili a questo target di viaggiatori.



Al progetto aderisce anche Discovery Alto Piemonte, un gruppo di 30 guide turistiche, guide escursionistiche, cicloturistiche e accompagnatori turistici, abilitate dalla Regione Piemonte che operano sulle province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Biella, per famiglie e gruppi individuali, italiani e stranieri, lavorando con agenzie e tour operator. “Ci siamo uniti a Sportway – ha spiegato Albert Husband di Discovery Alto Piemonte – per condividere un approccio al lavoro con l’obiettivo di offrire un’offerta di qualità, condividendo la filosofia e l’entusiasmo di fare e fare bene per il nostro territorio. Il Lago d’Orta ha bisogno di una offerta turistica adeguata al luogo e ben costruita”.



A supportare il progetto, Nico Valsesia, ciclista e fondista di corsa in montagna: “Per emozionarsi non serve andare all’estero, viviamo in luoghi incredibili, capaci di emozionare ogni giorno, con i nostri laghi, le colline, le vette che li abbracciano e le sfide, anche estreme, che ci regalano. Abbiamo davvero tutto, l’importante è iniziare a fare rete e collaborare a valorizzare il nostro territorio”.



Nell’incontro è stato presentato anche un altro progetto promosso da Sportway: il Gran Tour del Lago d’Orta nato dalla collaborazione di Orta Lake Experience con l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, con diverse associazioni (Alpini, AIB, Club Alpino Italiano) e 13 Comuni del lago: “Un cammino alla scoperta della grande varietà paesaggistica ed enogastronomica del lago d’Orta e delle sue valli – ha spiegato Federico Peretti, vicepresidente di Sportway, introducendo insieme al direttore dell’Ecomuseo Andrea del Duca il progetto in divenire – 115 km divisi in 5 tappe dalla sponda orientale a quella occidentale, attraverso vigneti, foreste, torrenti e alta montagna, fra borghi dalla storia millenaria, senza dimenticare le ricchezze enogastronomiche che caratterizzano la zona. Una volta mappato questo percorso, il nostro obiettivo è ora aprirlo a quanti più camminatori possibili, con una cartellonistica dedicata e, a seguire, anche pubblicando una guida. Per questo attiveremo a breve anche una campagna di crowdfunding che possa dare a tutti; agli abitanti del territorio, alle aziende e a chiunque voglia intraprendere questo cammino; la possibilità di adottare un km del percorso, aiutandoci così a valorizzarlo”.