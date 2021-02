La gara della 25a giornata Novara-Livorno di mercoledì 17 febbraio, anticipata alle 12.30

La Lega Pro ha accolta la richiesta di Novara e Livorno, anticipando l’orario d’inizio del match valido per la 25a giornata del Campionato di Serie C Girone A, dalle ore 17.30 di mercoledì 17 febbraio 2021, al fischio d’inizio allo Stadio Silvio Piola per le 12.30.