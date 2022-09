La spinta azzurra dura un tempo: Novara-Virtus Verona finisce 0-0

Un Novara completamente trasformato da Cevoli disputa un buon primo tempo con tante occasioni, un palo ed un rigore negato. Nella ripresa gli ospiti controllano senza troppa fatica.

Partita subito frizzante e vivace, con l’inedito 3-5-2 schierato inizialmente da Cevoli, che si fa apprezzare, soprattutto sugli esterni, dove Urso e Peli sono spesso in grado di conquistare la superiorità numerica. Azzurri che nel primo tempo sfiorano a più riprese il goal, colpiscono un palo clamoroso con Tavernelli e reclamano un clamoroso rigore del portiere Sibi su Marginean. Virtus Verona che però, pur subendo, si dimostra temibile, lo dimostra il legno colpito anche dai veneti con il destro educato di Danti, a testimoniare la qualità di alcuni suoi elementi.

Negli ultimi 10 minuti della prima frazione, la pressione azzurra assume i connotati dell’assedio, ma non arriva lo spunto decisivo e le due formazioni vanno al riposo sullo 0-0.

Inizio di ripresa decisamente diverso per gli ospiti, con Danti che spaventa ancora Pissardo dalla distanza e Novara che fatica a riprendere il comando delle operazioni. Se ne rende perfettamente conto anche Cervoli, che al quarto d’ora mette in campo Bortolussi e Rocca, per Buric e Marginean. Gli effetti tardano comunque ad arrivare, con la Virtus che controlla agevolmente la partita e allora quasi alla mezzora, Cevoli ne cambia altri due: fuori Tavernelli e Calcagni, dentro Galuppini e Masini.

Nell’ultimo quarto d’ora, non c’è la brillantezza e l’ordine del primo tempo, ma torna il coraggio a sospingere gli azzurri a cercare il successo che varrebbe il primo posto. Tentativi generosi quelli dei ragazzi di Cevoli, che però non sfondano la ricompattata difesa veronese e la partita si chiude non senza qualche rammarico.

Un doppio pareggio casalingo in pochi giorni, che al momento allontana quel primo posto che il Novara aveva mantenuto per tutto il 2022 in serie D.

La Formazione

Manca lo squalificato Gonzalez, pare naturale solo il subentro di Tavernelli e invece Cevoli sorprende tutti con una formazione davvero inattesa, anche perchè almeno inizialmente, lascia in panchina sia Bortolussi che Galuppini.

Azzurri dunque schierati con un inedito 3-5-2, che prevedete Ciancio, Benalouane e Carillo centrali di difesa; Peli e Urso esterni con Calcagni, Ranieri e Marginean in mezzo; davanti, dietro all’unica punta Buric, ci sono Tavernelli e Peli.

La Cronaca

9′ Cross di Marginea toccato da un difensore che cambia giro e rientra pericolosamente verso il primo palo, con Sibi che deve recuperare con un tuffo all’indietro.

10′ Cross da sinistra di Ranieri, Marginean a centro area non arriva di pochissimo.

13′ Buric per Tavernelli che dai 25 metri lascia andare un destro poderoso che si infrange sul palo con Sibi immobile a guardare.

16′ Clamoroso rigore non concesso agli azzurri per un netto fallo in uscita di Sibi su Marginena.

17′ Palo clamoroso, questa volta dei veronesi, con il destro a giro di Danti che aveva lasciato immobile anche Pissardo.

25′ Negli ospiti si ferma Amadio, al suo posto Manfrin.

26′ Slalom di Urso a sinistra e tocco centrale per Tavernelli, che questa volta anticipa col sinistro dal limite, palla che sfiora il palo.

33′ Splendida azione azzurra, con l’ultimo cross di Marginena che pesca Calcagni a centro area, il cui colpo di testa sfiora il palo a portiere battuto.

40′ Cross di Ciancio, palla ributtata fuori al limite dove Marginena al volo non trova la porta di un niente.

44′ Punizione insidiosa di Calcagni con Sibi che interviene in due tempi non senza imbarazzi.

46′ Secondo tempo che si apre con un altro cambio fra i veronesi: fuori Guanito Gomes e dentro il poderoso centravanti Sinani. Undici azzurro confermato.

53′ Grande facilità di calcio per Danti che dalla distanza lascia andare il sinistro e Pissardo deve impegnarsi non poco a deviare in corner vicino all’angolino destro.

59′ Doppio cambio anche per Cervoli: in campo Bortolussi e Rocca, per Buric e Marginean.

68′ Altro doppio cambi azzurro: fuori Tavernelli e Calcagni, dentro Galuppini e Masini.

70′ Cross di Urso per Bortolussi che a centro area di destra, indirizza alto.

74′ Galuppini disegna un perfetto assist rasoterra per Bortolussi, anticipato in scivolata disperata da un difensore proprio sul dischetto.

76′ Destro dal limite di Galuppini che trova pronto Sibi.

83′ Cross di Masini con Rocca che non arriva per spingere la palla in porta di testa.

85′ Esordio in serie C anche per Diop che rileva Peli.

94′ Benaloune sbaglia il cross con Diop libero al centro.

Il Tabellino

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso, 10 Marginean (58′ 8 Rocca), 11 Peli (86′ 18 Diop), 13 Carillo (VC), 20 Tavernelli (67′ 14 Galuppini), 21 Ranieri, 23 Ciancio, 24 Buric (58′ 9 Bortolussi), 29 Benalouane, 30 Calcagni (C) (67′ 6 Masini)

A disposizione: 12 Menegaldo, 22 Desjardins, 2 Bertoncini, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 15 Khailoti, 33 Goncalves, 35 Amoabeng. Allenatore: Roberto Cevoli

VIRTUS VERONA: 22 Sibi, 5 Tronchin (68′ 7 Nalini) , 6 Daffara, 10 Danti (C) (68′ 90 Casarotto), 13 Ruggero, 14 Amadio (26′ 11 Manfrin), 17 Lonardi, 20 Hallfredsson (VC), 21 Gomez (46′ 9 Sinani) (80′ 39 Vesentini), 44 Talarico, 95 Munaretti

A disposizione: 1 Giacomel, 12 Siaulys, 8 Begheldo, 25 Santi, 27 Faedo, 35 Cellai, 63 Turra, 72 Priore. Allenatore: Tommaso Chiecchi

Arbitro: Sig. Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Sigg. Mario Chichi di Palermo e Cristiano Pelosi di Ercolano

Quarto ufficiale: Sig. Gianmarco Vailati di Crema

Ammonizioni: 64′ Sibi (V); Calci d’angolo: Novara 2 – V. Verona 0