L’Avis Novara cerca sangue Gruppi A e 0 positivo. Canelli: “Confido nella generosità dei novaresi”

Urgente appello dell’Avis Novara per la donazione di sangue Gruppi A e 0. Il sindaco rilancia confidando nella generosità della comunità novarese.

C’è urgente bisogno di sangue dei Gruppi A e 0 in particolare positivo e la Sezione Avis di Novara per questo, ha lanciato un appello ai donatori novaresi dai propri canali social. Un grido di aiuto che non sta passando inosservato ed è stato raccolto anche da Alessandro Canelli.

“Mi associo all’accorata richiesta degli avisini – spiega il primo cittadino – che stanno affrontando questa emergenza. Invito dunque i cittadini ad accogliere questo appello con la sensibilità e la generosità che caratterizza la nostra comunità. L’Avis svolge un lavoro fondamentale che richiede un grande impegno quotidiano. Mi auguro che questo momento di difficoltà, grazie all’aiuto di tutti, possa essere superato quanto prima”.

Per prenotare la donazione mandare un messaggio al numero 3331348330 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]