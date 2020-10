Migliore qualità dell’aria. Da Lunedì entra in vigore l’ordinanza firmata Canelli: “Fondamentale prestare attenzione all’ambiente”

Attenzione al “Piano di intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria” che da lunedì 12 ottobre entra in vigore in tutto il territorio del Comune di Novara, sulla base di un’apposita ordinanza firmata dal Sindaco.

Entrerà in vigore lunedì 12 ottobre l’ordinanza del Sindaco relativa al “Piano di intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria” durante la stagione invernale 2020/2021.

Il Comune di Novara, adeguandosi alle linee di indirizzo veicolate dalla Regione Piemonte, adotta il documento che prevede limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare e limitazioni temporanee alla circolazione stessa a seconda del tipo di allerta (arancio e rossa).

LIMITAZIONI STRUTTURALI: divieto di circolazione dalle 0.00 alle 24 per tutti i veicoli euro 0 (sia benzina che diesel), euro 1 e 2 Diesel; divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì per i veicoli euro 3 diesel e dal 1 gennaio 2021 euro 4 diesel.

ALLERTA “ARANCIO”: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di riferimento dei pm10 e prevede il divieto di circolazione veicolare dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli euro 4 diesel; divieto di circolazione dalle 8.30 alle 12.30 il sabato e i festivi dei veicoli euro 3, 4, 5 con alimentazione diesel.

ALLERTA “ROSSO”: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento dei limiti di concentrazione dei Pm10 e prevede: divieto di circolazione dei veicoli commerciali con omologazione uguale o inferiore ad euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30, il sabato e nei festivi; divieto di circolazione dei veicoli commerciali con omologazione uguale a euro 5 diesel dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni.

Come lo scorso anno, sono diverse le deroghe che saranno previste dall’ordinanza.

Sono esentati dalle limitazioni strutturali i veicoli a ridotto impatto ambientale, i veicoli utilizzati per funzioni di sicurezza e di servizio, quelli utilizzati per funzioni sociali ed assistenziali (tra cui i veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 65esimo anno di età e quelli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 17 mila euro).

Sono esentati dalle limitazioni temporanee della circolazione: i diesel euro 4 tutti i giorni (compresi i festivi), i diesel euro 1, 2, 3 solo il sabato e i festivi, i veicoli a ridotto impatto ambientale ed altri veicoli utilizzati per funzioni sociali, assistenziali e di sicurezza.

“In tutto il Nord Italia, entrano in funzione le misure previste dalla normativa europea e regionale – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – nel rispetto dell’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Noi partiamo il 12. L’ordinanza terrà però anche conto delle esigenze dei cittadini e dei lavoratori che confluiscono in città quotidianamente. Le deroghe previste, infatti, pur nel rispetto dei livelli di allerta, consentono agli anziani e a chi non si può permettersi l’acquisto di una nuova automobile di circolare ugualmente in città, così come a varie categorie di lavoratori e di fasce cosiddette ‘deboli’. Riteniamo infatti che sia fondamentale prestare la massima attenzione all’ambiente che ci circonda, non solo rispettando le misure legate alla limitazione del traffico, ma anche adottando quei comportamenti virtuosi quotidiani come ad esempio un’attivazione oculata degli impianti di riscaldamento che comunque possono contribuire, seppur in piccola parte, al miglioramento della qualità dell’aria”.