Nella 1ª giornata di ritorno Novara fa suo il derby contro Cuneo per 3-1

Dopo aver ceduto il primo set, l’Igor Gorgonzola Novara supera Bosca San Bernardo Cuneo per 3-1 in una partita combattuta, trascinata dal servizio killer dell’americana Hancock.

L’Igor Novara comincia il girone di ritorno della serie A1 con una vittoria casalinga per 3-1 contro Bosca San Bernardo Cuneo. Ad un primo set concesso alle biancorosse (22-25), malgrado il braccio caldissimo di Hancock avesse già cominciato a martellare col servizio (alla fine 10 ace per la palleggiatrice più prolifica del torneo) le ragazze di Barbolini hanno poi vinto piuttosto agevolmente il secondo set per 25-18 e regolato le cuneesi nei successivi combattutissimi due set per 26-24 e 25-23 mantenendo salda la terza posizione in graduatoria a quota 29, dietro Busto Arsizio (33) e Conegliano saldamente al comando con 39 punti. A parte la straordinaria prestazione di Hancock non ha caso nominata MVP, discrete le percentuali in attacco di Brakocevic e sempre affidabili nei primi tempi le centrali Valjkovic e Chirichella.

Igor che nella seconda giornata di ritorno sarà di scena a Montichiari sabato prossimo 18 gennaio alle 20.30 contro la Valsabbina Brescia.

Igor Gorgonzola Novara – Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (22-25, 25-18, 26-24, 25-23)

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar ne, Brakocevic 24, Bolzonetti ne, Morello ne, Napodano, Courtney 7, Gorecka, Chirichella 10, Sansonna (L), Hancock 13, Arrighetti, Piacentini (L) ne, Vasileva 15, Veljkovic 11. All. Barbolini.

Bosca San Bernardo Cuneo: Cambi, Moschettini ne, Markovic 16, Frigo, Candi 6, Agrifoglio ne, Van Hecke 23, Baldi, Rigdon 14, Zannoni (L), Zambelli 7, Ungureanu ne. All. Pistola.

MVP “Riseria Ceriotti”: Micha Hancock

Premio zanzara “La nuova rettifica”: Jovana Brakocevic