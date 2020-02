Novara eterna incompiuta, contro l’Albinoleffe prende goal sul più bello

Partita equilibrata che si decide a 20′ dalla fine con la rete di Cori, proprio quando il Novara sembrava il grado di poter passare in vantaggio.

Per fortuna il Novara ha finito le trasferte a Gorgonzola, dove gli azzurri non riescono proprio a fare punti, subendo la rete di Cori a 20′ dalla fine, proprio nel momento migliore, senza poi riuscire a recuperare in un finale troppo confuso. Albinoleffe che con i tre punti aggancia gli azzurri a quota 38, e lunedì prossimo a Vercelli c’è un derby di vitale importanza per entrambe.

La Partita

Dopo 20 minuti di equilibrio iniziale, con i padroni di casa che si sono fatti leggermente preferire nel palleggio, arriva il secondo black-out di stagione all’impianto d’illuminazione che ferma tutto per 23′. Il Novara rientra in campo per fortuna più concentrato di quanto non accaduto a Lecco, riuscendo anche ad alzare decisamente il baricentro, anche creando anche qualche presupposto per il vantaggio, ma all’intervallo si va sul risultato ad occhiali.

Ancora più convinto l’inizio di ripresa degli azzurri, che alzano il ritmo e provano a pressare alto i bergamaschi. La pressione novarese diventa persino arrembante e proprio quando il vantaggio sembra cosa fatta sulla doppia occasione maturata grazie all’iniziativa personale di Piscitella, arriva improvviso quanto casuale il goal di Cori. Nel finale Novara che ci prova anche con grande coraggio, ma l’Albinoleffe si salva ed anzi in contropiede con gli azzurri tutti in avanti, non trova il punto il match-point. Una sconfitta pesante perchè concede ai bergamaschi di agganciare il Novara a quota 38 punti.

La Formazione

La sorpresa spiacevole dell’ultimo minuto riguarda l’assenza di Nardi ed allora Novara che fa di necessità virtù, schierando dal primo minuto Schiavi. Bove pienamente recuperato fa accomodare in panchina Pogliano, mentre non manca la fiducia a Barbieri. Forse vista la ristrettezza del campo, davanti Peralta viene preferito a Cisco, con il reparto che si completa con Gozanlez e Bortolussi. Bellinch non è a posto e allora mister Banchieri si porta in panchina Baldi, un altro classe 2003 dopo il neo esordiente Pinotti.

La Cronaca

Si parte con la luce naturale e discreta visibilità, perchè i fari saltano appena prima del fischio iniziale.

6′ Giorgione calcia in condizioni precarie di equilibrio da dentro l’ara, attento in presa Lanni.

13′ Colpo di testa arretrato dell’ex Gavazzi che prende di sorpresa Abagnale e palla che esce in corner non distante dal palo.

16′ Tiro ad incrociare di Giorgione, con parata di Lanni che però lascia palla a centro area, dove però arriva prima Bove a spazzare.

19′ La visibilità si abbassa oltre al consentito e l’arbitro Cudini è costretto alla sospensione del match. Una replica di quanto visto a Lecco, perchè dopo 23 minuti d’interruzione, la partita riprende con l’illuminazione nuovamente operativa.

24′ Azione insistita in area degli azzurri, con il pallonetto finale di Bortolussi a metà fra tocco in porta ed assist che resta incompiuto.

28′ Cross sbagliato di Sibilli che diventa insidiosissimo per Lanni, bravo a ripiegare smanacciando la palla da sotto l’incrocio.

43′ Gusu mette in porta di testa a seguito di calcio d’angolo, ma si appoggia nettamente su Schiavi affossandolo in area in modo plateale. Rete giustamente annullata.

48′ Bove anticipa Abagnale proteso uscita fuori tempo su corner di Peralta, palla una spanna sopra la traversa

56′ Primo cambio azzurro: fuori Gonzalez dentro Piscitella

58′ Sibilli sfonda centralmente anche grazie ad un rimpallo, ma il suo tiro centrale è facile preda di Lanni

61′ Bella rovesciata di Bprtolussi sulla spizzata di Bianchi, ma la palla non c’entra lo specchio

66′ Esce anche l’altro esterno Peralta (discreta la sua prova) al suo posto Cisco, che aveva fatto bene sin dal suo esordio ad Alessandria.

68′ Clamorosa doppia palla goal per il Novara. Con Piscitella che prende il fondo e tocca dietro per Bianchi, si salva sulla linea l’Albinoleffe, poi Schiavi viene strattonato ma la palla finisce a Cisco che con il traffico davanti alla porta cerca un improbabile tocco di punta a pochi passi dalla linea.

71′ Albinoleffe in vantaggio in modo del tutto casuale. Con Barbieri che ingenuamente rinvia su Petrungaro concedendogli la fascia, il cross ribattuto da Sbraga finisce sulla testa dello stesso Petrungaro che di prima scodella sul secondo palo dove Cori tocca in fondo al sacco.

74′ Banchieri prova a rimediare inserendo anche Pinzauti al posto di Barbieri.

78′ Tiro piazzato di Schiavi che Abagnale non ha difficoltà a controllare.

83′ Petrungaro scappa via in contropiede, ottima l’uscita bassa di Lanni.

89′ Novara sbilanciato in avanti e Cori in contropiede sbaglia il match point davanti a Lanni

91′ Conclusione di Buzzegoli su cui Bortolussi ci mette la testa e la palla lambisce il palo.

Il Tabellino

ALBINOLEFFE: 33 Abagnale, 4 Gavazzi (Cap), 6 Gusu, 8 Riva, 9 Cori, 14 Canestrelli, 17 Giorgione (VCap) (75′ 21 Bertani), 20 Genevier (68′ 18 Nichetti), 23 Gelli, 24 Sibilli, 30 Petrungaro. A disposizione: 1 Savini, 12 Brevi, 5 Quaini, 13 Mondonico, 16 Calì, 19 Ravasio, 29 Galeandro. Allenatore: Marco Zaffaroni

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 5 Bove, 8 Schiavi, 10 Buzzegoli (Cap), 18 Bortolussi, 19 Gonzalez (VCap) (56′ 24 Piscitella), 23 Bianchi, 26 Barbieri (74′ 28 Pinzauti), 30 Peralta (67′ 11 Cisco). A disposizione: 1 Marricchi, 34 Ferrara, 6 Pogliano, 9 Zunno, 13 Baldi, 15 Collodel, 29 Pinotti, 33 Cassandro, 37 Strechie. Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Cristian Cudini di Fermo. Assistenti: Sigg. Paolo Laudato di Taranto e Rosario Caso di Nocera Inferiore. Calci d’angolo: Albinoleffe-Novara 2-7

Ammonizioni: 21′ Cagnano (N), 60′ Schiavi (N)