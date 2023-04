Ordinanza del Sindaco che proroga l’accensione degli impianti termici

Il decreto ministeriale autorizzava i riscaldamenti accesi, solo fino al 6 aprile.

“In base alle previsioni meteorologiche, emerge che i valori delle temperature minime nei prossimi giorni si attesteranno ancora su valori bassi, tali da richiedere l’accensione del riscaldamento. Peraltro, si prevede per i prossimi giorni una significativa variazione termica tra le ore diurne e quelle notturne”.

Lo scrive in comunicato stampa il Comune di Novara, per spiegare i motivi che hanno indotto l’Amministrane Canelli, a prorogare l’accensione degli impianti termici, rispetto al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 che prevedeva l’accensione dei riscaldamenti, tra il 22 ottobre e il 7 aprile, il Sindaco di Novara ha firmato l’ordinanza che autorizza l’accensione del riscaldamento e dei relativi impianti per un massimo di 6 ore al giorno fino al 12 aprile 2023 compreso.

Le limitazioni di funzionamento non vengono applicate a:

– ospedali, cliniche o case di cura o residenze per anziani

– scuole materne e asili nido

piscine, saune e assimilabili

– edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali in cui ci siano precise esigenze tecnologiche o di produzione.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara