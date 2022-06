Parte la Stagione Estiva per le piscine comunali di Novara

Apre oggi il Centro Sportivo del Terdoppio, da sabato 4 giugno, sarà la volta della piscina di via Solferino.

Si apre la stagione estiva per le piscine comunali, a partire dal Centro Sportivo del Terdoppio, che proprio oggi, giovedì 2 giugno, darà il via ai “bagni” in città. La Piscina di via Solferino invece, sarà operativa da sabato 4 giugno.

“Riprendono a pieno ritmo l’attività e i servizi delle piscine comunali dopo due anni difficili durante i quali anche questi settori hanno subito forti limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Novara Ivan De Grandis – Questa stagione rappresenta non solo la ripresa ma anche il ritorno a quella normalità a cui eravamo abituati. Peraltro, le tariffe di accesso ai centri rimangono sostanzialmente invariate (specie per il centro sportivo del Terdoppio) nonostante, come tutti sappiamo, si siano registrati forti rincari in ambito energetico e manutentivo. Molti centri estivi hanno già contattato i gestori delle due piscine per usufruire del servizio durante i camp. Ci auguriamo che anche i Novaresi e non solo possano beneficiare della riapertura per trascorrere in relax e sicurezza un po’ del loro tempo libero”.

PREZZI E ORARI

PISCINA “SOLFERINO”

Biglietto intero

da lunedì a sabato 8,50 euro

festivo 11,50 euro

mensile (da lunedì a domenica) 220 euro

ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 19 (da lunedì a sabato) 4,50 euro

Biglietto ridotto

da lunedì a sabato 5 euro

festivo 7,50 euro

mensile (da lunedì a domenica) 130 euro

ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 19 (da lunedì a sabato) 4,00 euro

Ridotto dai 6 ai 16 anni, studenti, over 65, forze dell’ordine, disabili (con certificazione), accompagnatore disabili al 100%, volontari Cri (con tessera riconoscimento)

Ingresso gratuito per bimbi fino a 5 anni

Ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento scorte

CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO

Biglietto intero

da lunedì a venerdì 7 euro

sabato, domenica e festivi 10 euro

Biglietto ridotto

da lunedì a venerdì 3,50 euro

sabato, domenica e festivi 5,00 euro

Pausa pranzo da lunedì a venerdì 3,50 euro

Invalidi 100% e bambini 0-5 anni ingresso gratuito

Lettini 2,50 euro, ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento scorte

Cuffia obbligatoria

aperta dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 19)

contatti al numero 03211855542 da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.30

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara