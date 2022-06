Una piazza che ha fame di grande basket ed un ricco vivaio: Basket Club e College Novara ripartono da qui

Le due società, ormai unite, rialzano la testa dopo l’addio alla serie C Silver, sancito da un amaro play-out, cominciando a programmare la stagione del rilancio del basket novarese.

Le sfide play-out hanno avuto esito negativo e solo dopo un anno, l’MG Consulting perde la serie C Silver. Un amaro epilogo per la Novara del Basket, che però, per bocca dei Presidenti di Basket Club Novara Marco Filo e di Basket College Novara Andrea Delconte, non ha impedito di guardare comunque al futuro, iniziando a programmare la prossima stagione, forti della fusione fra le due società, nell’ottica comune di un ambizioso immediato rilancio.

“Abbiamo affrontato la CSilver con tutti i timori e le prudenze di una neo-promossa, quale eravamo – analizza Marco Filo di Basket Club Novara – allestendo una squadra che sembrava essere più che competitiva e scegliendo un allenatore di indiscussa capacità e competenza. Purtroppo non è bastato, alle prime difficoltà sono emersi limiti non soltanto nell’organico ma soprattutto strutturali: il livello qualitativo del campionato CSilver di quest’anno, oltre la media, insieme alla contemporanea presenza nei gironi delle squadre storicamente più solide della cerchia Torinese, ci ha fatto perdere via via posizioni preziose fino all’epilogo negativo dei Playout. Una triste ed ulteriore conferma, qualora servisse, di quanto terreno abbia perso in termini di competitività negli ultimi anni il basket cittadino rispetto a quasi tutte le piazze piemontesi” .

Rialzare la testa e ripartire dunque, ma senza buttare via “il bambino insieme all’acqua sporca” prendendo quel buono che comunque la stagione è riuscita a dare, dal punto di vista dell’esperienza. “Ripartiamo da questo – prosegue il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – continuando a puntare sull’esperienza comunque indiscutibilmente positiva di questo campionato CSIlver: basti pensare che hanno esordito in questa categoria ben nove giocatori Under 17 e Under 19 provenienti dalle nostre giovanili, alcuni di questi con poco più di 16 anni. Una linfa vitale, assolutamente preziosa ed utile per il futuro. E non è nemmeno un caso che in campo, le reazioni migliori in quanto a “voglia di salvarsi” sia arrivata da molti di loro, insieme ai giocatori Senior ed allenatori novaresi. Non possiamo che elogiarli tutti e ripartire da loro per il prossimo campionato. In qualunque categoria dovremo ripartire l’anno prossimo”.

Il progetto di unificazione delle realtà ex Lucciola e Basket Club Novara sotto le insegne di Basket College Novara prosegue e va dunque avanti, se possibile, ancora con maggior convinzione “perché tanto è ancora l’entusiasmo, insieme alla voglia di riportare un basket di livello per come la città di Novara ha dimostrato di meritare” spiegano convintamente i due Presidenti Delconte e Filo.

La prova provata, arriva proprio dalla stagione appena trascorsa, con gli spalti del Pala Bellini che sono stati animati da affetto ed entusiasmo. Una tipologia di pubblico che rappresenta un’ulteriore ricchezza da far fruttare nel tempo, perchè formato da famiglie, piccoli collegiali e figure storiche del passato della città. Le potenzialità della piazza novarese, ed i numeri in costante crescita del minibasket, che ad oggi ha già di molto superato i numeri precedenti all’inizio pandemia, sono i punti fermi dai quali la nascente “nuova” società Basket College Novara, può edificare il suo percorso di rinascita: “E’ da qui che sentiamo forte l’obbligo di costruire una solida e pronta ripartenza” concludono Marco Filo e Andrea Delconte.