Picchia e rapina la compagna, arrestato dai Carabinieri in piazza Martiri in stato di ubriachezza

L’uomo, un nigeriano domiciliato a Vespolate, dopo aver picchiato la convivente l’ha rapinata della carta di credito e del telefonino.

Picchia e rapina la compagna, ma dopo la segnalazione al 112 della vittima, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Novara, hanno tratto in arresto in nottata (martedì 22 settembre) un cittadino nigeriano, identificato e fermato in piazza Martiri poco dopo i fatti criminosi imputatigli.

F.J. (classe 1993) queste le iniziali, residente a Novara ma di fatto domiciliato a Vespolate, in stato di evidente ubriachezza, dopo aver aggredito la propria convivente, si è impossessato con la forza di una carta di credito e del telefono cellulare della vittima, per poi uscire dall’abitazione nel cuore della notte. A seguito delle percosse subite la donna, trasportata presso l’ospedale di Novara, veniva visitata e riscontrata affetta da lesioni guaribili in una decina di giorni. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Novara.