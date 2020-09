Doppio Schiavi e Buzzegoli. Il Novara supera il turno di Coppa Italia con i nuovi acquisti in tribuna

Il Novara passa il 1° turno di Coppa Italia contro i dilettanti del Gebilson, passati subito in vantaggio. Decisiva la doppietta di Nicolas Schiavi nel primo tempo, con i nuovi acquisti in tribuna per problemi legati alle fideiussioni a garanzia del loro tesseramento.

Una partita giocata sul campo vinta dai ragazzi di Banchieri, un’altra disputata dalla società con la Federazione. Più che altro una corsa per avere in tempo utile le liberatorie e poter così far giocare i nuovi tesserati. Novara calcio che non riceve il placet e per questo motivo si vede costretto a mandare in tribuna gli acquisti di agosto e settembre, per problemi legati alle garanzie fideiussorie dei nuovi contratti: “Abbiamo adempiuto ai versamenti, ma per questioni tecniche non è ancora arrivato l’ok della Lega. Se domenica si gioca vedrete che sarà tutto ok” così ha spiegato all’intervallo Patron Rullo ai microfoni di Radio Azzurra. Si perché l’attesissima prima giornata che si apre con il derby di Vercelli, è fortemente a rischio per lo sciopero indetto dai calciatori, causa i nuovi regolamenti che limitano le rose a 22 tesserati.

La Partita

Con l’attacco titolare seduto sugli spalti, Banchieri schiera il classe 2001 Zunno e Cisco accanto alla bandiera Gonzalez. La difesa da destra a sinistra vede Pagani (2003), Bove, Bellich e Cagnano. In mezzo tornano titolari Bianchi e Buzzegoli insieme a Schiavi.

Complice forse un pizzico di nervosismo, gli azzurri partono un po’ contratti e si fanno subito sorprendere. Già al 7′ il guizzante Coulibaly trova spazio a sinistra dopo un bel triangolo e calcia in diagonale, Lanni respinge, ma per l’arbitro la palla varca la linea fatidica e gli ospiti si ritrovano subito in vantaggio.

Lo svantaggio scuote però i padroni di casa che reagiscono immediatamente ed al 21′ concretizzano con una meravigliosa rovesciata di Nicolas Schiavi.

Rimonta completata dagli azzurri al 39′ a seguito di un fallo in area su Bove. Schiavi è freddo dal dischetto e supera D’Agostino che intuisce ma non riesce a respingere.

La ripresa si apre subito con il terzo goal del Novara, che vede il ritorno alla rete di Daniele Buzzegoli, bravo a lasciare andare il suo classico destro dal limite.

Gli azzurri prendono il comando delle operazioni e si rendono diverse volte pericolosi (annullata per fuorigioco una rete a Cisco), ma il risultato non cambia più ed i ragazzi di Banchieri portano a casa il successo senza sussulti.

Nel 2° turno il Novara calcio mercoledì prossimo 30 settembre, sarà di scena a Cittadella, in palio ci sarà la trasferta ligure contro lo Spezia neo promosso in serie A.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 8 Schiavi, 9 Zunno (70′ 32 Tordini), 10 Buzzegoli (C), 19 Gonzalez (VC) (78′ 16 Pinotti), 21 Pagani, 23 Bianchi (67′ 15 Collodel), 25 Bellich (90′ 6 Pogliano), 26 Cisco (90′ 27 Spitale)

A disposizione: 1 Spada, 22 Marricchi, 13 Baldi, 24 Piscitella, 30 Lorenzi, 33 Pereira

Allenatore: Simone Banchieri

GELBISON: 1 D’Agostino, 2 De Foglio, 3 De Gregorio, 4 Graziani (76′ 16 Dayawa), 5 Montuori, 6 D’Orsi (63′ 14 Mautone), 7 Maiorano, 8 Uliano, 9 Figliolia (76′ 17 Tagliamonte), 10 Gagliardi (63′ 19 Stancarone), 11 Coulibaly (56′ 18 Tedesco)

A disposizione: 12 Farina, 13 Zollo, 15 Romano, 16 Dayawa, 17 Tagliamonte, 20 Coiro

Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Arbitro: Sig. Simone Sozza di Seregno

Assistenti: Sig.ri Davide Imperiale di Genova e Christian Rossi di La Spezia

Quarto ufficiale: Sig. Mattia Scarpa di Reggio Emilia

Marcatori: 7′ Coulibaly (G), 21′ Schiavi (N), 38′ Schiavi rig. (N), 47′ Buzzegoli (N)

Ammonizioni: 14′ D’Orsi (G), 56′ De Gregorio (G), 85′ Bellich (N)

Calci d’angolo: Novara-Gelbison 7-5

Recupero: 0’pt + 4’st