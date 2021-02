Programma ed orari: Fenerbahce Vs Igor Novara aprirà i quarti di finale Champions

Azzurre attese ad Istanbul martedì 23 febbraio ore 15, ritorno al Pala Igor previsto mercoledì 3 marzo ore 19.

Definito il quadro dei quarti di finale di Champions League: la Igor Volley aprirà il programma della seconda fase della competizione scendendo in campo martedì 23 febbraio alle 15 italiane a Istanbul, contro il Fenerbahce. Il match di ritorno è in programma invece per mercoledì 3 marzo alle 19 italiane al Pala Igor. La formula della competizione prevede che al termine delle due partite a passare il turno sia la squadra che abbia totalizzato più punti, seguendo il regolamento standard che assegna 3 punti per la vittoria 3-0 o 3-1 (parificate, dunque, nel valore), 2 punti per la vittoria 3-2, 1 punto per la sconfitta 2-3 e 0 punti per la sconfitta 1-3 o 0-3. In caso di parità al termine del doppio confronto, si disputerà a margine della gara di ritorno un “golden set” di spareggio, con il formato del tie-break. Le partite saranno trasmesse da Sky Sport e in streaming da Eurovolley TV.

Di seguito il programma completo dei quarti di finale.

ANDATA

Fenerbahce Vs Igor Gorgonzola Novara 23 febbraio – 15:00

Scandicci Vs Conegliano 24 febbraio – 17:30

Police Vs Vakifbank 25 febbraio – 18:00

Busto Arsizio Vs Eczacibasi 25 febbraio – 18:00

RITORNO

Igor Gorgonzola Novara Vs Fenerbahçe 3 marzo – 19:00

Conegliano Vs Scandicci 3 marzo – 20:30

VakifBank Vs Police 4 marzo – 15:00 italiane

Eczacibasi Vs Busto Arsizio 4 marzo – 17:30 italiane



Intanto, i risultati dei recuperi disputati ieri regalano alla Igor Volley la certezza matematica di chiudere al secondo posto la regular season, con due turni d’anticipo. Per il club azzurro questo vuol dire la certezza di un posto nelle Coppe Europee per la stagione 2021-2022, un traguardo che la società ha raggiunto per l’ottavo anno consecutivo (5 volte Champions League, 1 volta CEV Cup, 1 volta Challenge Cup, cui la società tuttavia rinunciò a partecipare nel 2016-2017), ovvero da sempre dalla promozione in A (2014) a oggi. I risultati dei Playoff stabiliranno poi a quale competizione europea parteciperanno le azzurre