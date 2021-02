Per le vaccinazioni c’è il Palaverdi. Novara aderisce alla campagna della Regione Piemonte

Per le vaccinazioni c’è il Palaverdi. Novara aderisce alla campagna della Regione Piemont

Cominciate le vaccinazioni a forze dell’ordine e personale scolastico e under 55. Dal 21 febbraio via agli over 80, inizialmente in viale Roma.

Dopo l’ordinanza firmata il 16 scorso dal sindaco di Novara Alessandro Canelli, che mette a disposizione spazi e servizi del Comune di Novara per la campagna “Il Piemonte ti vaccina”, sono cominciate ieri (mercoledì 17 febbraio) al Palaverdi, le vaccinazioni gestite dall’Asl locale a forze dell’ordine e personale scolastico under 55.

“In questo momento in cui la campagna vaccinale deve essere eseguita in maniera quanto più possibile massiccia per cercare di tornare alla normalità e ripartire soprattutto a livello economico – ha spiegato Canelli – l’amministrazione mette a disposizione tutte le risorse necessarie per dare sostegno e appoggio alla parte sanitaria che necessita naturalmente di spazi idonei ove inoculare i vaccini. Nelle proprie strutture l’Asl sta già vaccinando gli operatori sanitari, con un calendario fitto che ha richiesto appunto la predisposizione di strutture alternative per procedere con la campagna”.



L’ordinanza impone dunque la messa a disposizione in via esclusiva del Palazzetto Sartorio di viale Verdi da mercoledì 17 febbraio a lunedì 8 marzo; la sospensione per lo stesso periodo di tutte le attività, comprese quelle didattiche e sportive, che si sarebbero dovute svolgere all’interno della struttura; la predisposizione, a cura dei servizi comunali degli spazi esterni ed interni del palazzetto per garantire la massima sicurezza possibile.

“Ci rendiamo conto che alcune società sportive subiranno l’interruzione delle proprie attività – conclude Canelli – ma in questo momento è necessario procedere più speditamente possibile con la campagna di vaccinazioni, l’unica strada per fermare questa epidemia che ha colpito le nostre realtà in modo drammatico dal punto di vista sanitario ed economico”.



Dal mercoledì 17 si è partiti con Astrazeneca rivolte alle forze dell’ordine e al personale scolastico under 55, mentre proseguono le vaccinazioni del personale sanitario e delle Rsa; dal 21 febbraio partiranno quelle per gli over 80 che verranno effettuate, almeno nella prima fase, in viale Roma 7. Sarà il medico di base a fornire i nomi dei vaccinandi all’Asl che prenderà contatto con i pazienti per concordare data e luogo.