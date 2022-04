Rete anti discriminazione regionale: al via il corso della Provincia di Novara per nuovi operatori

Dal 7 aprile scorso, presso l’Iti Omar di Novara, la formazione di operatori ed operatrici che saranno inseriti nei dei Punti informativi regionali di Novara, Biella e Vercelli.

È iniziato nel pomeriggio del 7 aprile, all’Iti “Omar” di Novara, il corso di formazione per le nuove operatrici e operatori dei Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte operanti sui territori provinciali di Novara, Biella e Vercelli.

Il corso è promosso dal Nodo contro le discriminazioni della Provincia di Novara, con il sostegno della Regione Piemonte, ed è organizzato da Enaip in collaborazione con Ires Piemonte.

L’iniziativa è articolata in nove lezioni, parte in presenza, parte a distanza, e si concluderà a fine maggio. Sono trentasette le persone iscritte, operanti presso associazioni, scuole, Enti di formazione, Centri per l’impiego, sindacati, cooperative sociali, Enti locali, Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali.

La formazione intende fornire le competenze di base per saper riconoscere le principali forme di discriminazione fondate su molteplici fattori, tra i quali la disabilità, il sesso, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, al fine di prevenirle e contrastarle.

“Questa attività si inserisce nel percorso di rafforzamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte sui territori delle Province di Novara, Biella e Vercelli, in attuazione della Legge regionale 5/2016 – spiega il consigliere delegato alle Pari opportunità della Provincia di Novara Annaclara Iodice – Grazie ai nuovi Punti informativi la Rete si avvicina ancor più alle persone a rischio di discriminazione favorendo la diffusione di informazioni corrette, la consapevolezza e l’emersione di situazioni discriminatorie che troppo spesso rimangono taciute”.

Per maggiori informazioni sul Nodo contro le discriminazioni della Provincia di Novara e sulla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte è possibile consultare il sito internet www.piemontecontrolediscriminazioni.it

Fonte Ufficio Stampa Provincia Novara