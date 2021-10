Scontro sulla 229 nei pressi di Vaprio d’Agogna, due feriti soccorsi dal 118

Sul posto anche l’elisoccorso del 118, poi il codice rosso è per fortuna migliorato

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo la strada statale 229 nel comune di Vaprio d’Agogna. Due auto si sono scontrate al km 18.IX, con i due conducenti che hanno riportato traumi e ferite, che in un caso sono state inizialmente valutate da codice rosso, per questo è arrivato sul posto anche l’elisoccorso. Per fortuna a seguito dell’intervento dei sanitari del 118, la valutazione definitiva è di un codice giallo ed uno verde.

Sul luogo dello scontro è giunta anche una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Borgomanero, che ha poi messo in sicurezza veicoli e carreggiata, con l’ausilio dei Carabinieri di Momo e la Polizia Locale di Vaprio d’Agogna.