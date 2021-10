Canelli presenta la nuova Giunta. I punti fermi: “Sostenibilità , capitale umano, innovazione tecnologica e sociale”

Nella squadra di Governo della città, rinnovata fiducia a Silvana Moscatelli per la gestione finanziaria, con la conferma di Marina Chiarelli che sarà la Vice Sindaco, ma cede lo Sport per passare al Commercio. La delega alla Cultura resta in capo al Sindaco Canelli.

Firmando il decreto di nomina degli Assessori Comunali, il Sindaco ha presentato alla città la squadra di governo che nei prossimi 5 anni, amministerà Novara, probabilmente ricalcando la traccia del primo mandato di Alessandro Canelli.

“Avevo annunciato che avremmo formato la nuova Giunta in una settimana e così è stato – scrive in una nota stampa il Sindaco – Ringrazio per questo i coordinatori e i segretari delle liste e dei partiti che mi sostengono per la grande disponibilità dimostrata. Non abbiamo tempo da perdere perché i prossimi anni saranno fondamentali per la crescita della città e del territorio”.

Punto fermo della continuità Silvana Moscatelli, gran “signora” dei conti, a cui Canelli rinnova la fiducia nella gestione finanziaria. Una conferma anche per Marina Chiarelli che assume anche il ruolo di Vice Sindaco, ma lascia lo sport al neo entrato Ivan De Grandis, per passare a “Commercio e Sostegno alle Attività Produttive”, mentre sta facendo discutere, la scelta di non assegnare la delega alla Cultura, che Alessandro Canelli ha tenuto in capo alle proprie competenze.

“Dobbiamo portare a termine i progetti strategici già iniziati ed impostati nel primo mandato e, allo stesso tempo, creare le condizioni per irrobustire questo percorso intercettando il maggior numero di risorse su nuove progettualità che possano rendere la nostra città ancora più attrattiva e sostenibile – continua nel comunicato il Sindaco – Fondamentali saranno quindi i temi legati alla sostenibilità ambientale, al rafforzamento del capitale umano sul territorio, all’innovazione tecnologica e sociale. La Giunta è formata da donne e uomini che per la loro esperienza amministrativa o professionale sapranno certamente accompagnarmi nel raggiungimento di questi obiettivi. Allo stesso tempo voglio ringraziare coloro i quali, per varie ragioni, non fanno più parte della Giunta: il lavoro che imposteremo nei prossimi mesi e anni sarà anche frutto della grande attività da loro svolta nei cinque anni appena passati”.

Questa la composizione della Giunta con relative deleghe:

ALESSANDRO CANELLI

Sindaco con deleghe a Cultura, Promozione Turistica e Marketing Urbano, Progetti PNRR, Città Universitaria, Città della Salute e della Scienza, Innovazione, Smart City e Transizione Digitale, Comunicazione e URP

MARINA CHIARELLI

Commercio e Sostegno alle Attività Produttive

Vicesindaco con deleghe al Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura, Mercati rionali, Valorizzazione del Centro Storico, Tutela dei diritti dei consumatori, Presidenza della commissione controllo e rilevazioni prezzi.

Titolare di avviato studio legale in Novara dall’anno 2006. Dall’ottobre 2016 e sino al 31 maggio 2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bacino Basso Novarese e Presidente del Consiglio di Amministrazione ATO Rifiuti Novarese. Dal 2018 al 2019 assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Novara. Dal 2019 assessore allo Sport, impiantistica sportiva, pari opportunità e sponsorizzazioni.

SILVANA MOSCATELLI

Programmazione e Gestione delle Risorse finanziarie

con deleghe a Bilancio, Politiche fiscali e programmazione finanziaria, Rapporti con le Società partecipate, Valorizzazione e gestione del Patrimonio, Sviluppo delle Risorse Umane, Rapporti con il consiglio comunale

Dal 1992 pensionata; precedentemente insegnante delle Scuole secondarie di primo grado. Dal 1993 al 1999 consigliere del Quartiere Nord del Comune di Novara; dal 1999 al 2004 consigliere della Provincia di Novara; dal 1999 al 2002 presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Novara; dal 26 aprile 2002 al giugno 2006 assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate e vicesindaco del Comune di Novara; da maggio 2010 a giugno 2011 facente funzioni di sindaco del Comune di Novara; da giugno 2011 a giugno 2016 consigliere comunale del Comune di Novara; dal 29 giugno 2016 assessore alle Risorse economiche, Programmazione finanziaria e Mobilita’ urbana. Dal 2016 al 2021, assessore al Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Anagrafe.

IVAN DE GRANDIS

Sport

con deleghe a Sport, Impiantistica Sportiva, Eventi sportivi e Sponsorizzazioni

Tecnico farmaceutico, è impegnato politicamente dal 2012 quale coordinatore dei Giovani PdL dal 2012 al 2013 prima, consigliere comunale dal 2016 al 2021 poi, con il ruolo di vicepresidente della II Commissione consiliare Lavori Pubblici, manutenzioni e verde pubblico. Dal 2017 Consigliere provinciale

LUCA PIANTANIDA

Politiche Sociali e Giovanili

con deleghe a Politiche Sociali, Politiche per la Famiglia, Diverse Abilità, Politiche Abitative, Rapporti con ATC, Politiche Giovanili, Rapporti con il Volontariato e l’Associazionismo.

Decreti di nomina amministratore di sostegno e curatore ai sensi degli artt. 346 e seg. c.c. e della L. N. 6/2004 – legge n. 180/78

Architetto, titolare dello Studio Tecnico Piantanida, con esperienza nei settori residenziali, industriali, commerciali ed urbanistici. Dal 2016 al 2019 è stato consigliere comunale; dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale con delega, dal 2018, a polizia provinciale, protezione civile, politiche sociali e del lavoro. Dal 2019 fino al 2021, ha assunto le deleghe di Sicurezza, Polizia Locale, Mobilità, Protezione civile, Viabilità e Trasporto pubblico come assessore del Comune di Novara.

VALTER MATTIUZ

Sviluppo del Territorio e Urbanistica

con deleghe a Urbanistica e Riqualificazione urbana, Grandi opere e Infrastrutture, Edilizia privata, Frazioni e periferie

Classe 1960, dal 1997 al 2001 è stato membro del CdA Farmaceutica Novara e membro del CdA di PromoLavoro. Ha prestato servizio per la pubblica amministrazione prima presso il Comune di Novara, poi presso l’Asl Novara quale collaboratore amministrativo presso lo Sportello unico. E’ stato consigliere comunale a Novara dal 2006 al 2021 e assessore all’Istruzione , Formazione professionale e lavoro presso la Provincia di Novara dal 1999 al 2001.

ROCCO ZOCCALI

Lavori Pubblici e Legalità

con deleghe a Lavori Pubblici, Verde Pubblico e Patrimonio Arboreo, Arredo urbano, Pulizia e decoro della Città, Cimiteri, Legalità e Trasparenza.

Dal 1985 al 1990, è stato Vigile del Fuoco presso il Comando di Reggio Calabria; dal 1991 al 2018 nel ruolo Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Novara. Dal 2018 ad oggi, funzionario commissario presso la Questura di Novara. Appassionato di sport, è stato responsabile del settore giovanile del Novara Calcio dal 2000 al 2006. Dal 1997 è presidente della Amatori Rugby Novara.

GIULIA NEGRI

Politiche per l’Istruzione

con deleghe a Politiche educative e formative, Asili Nido e Scuole per l’infanzia, Ristorazione scolastica, Ipab e Pari Opportunità.

Classe 1969, è insegnante di Economia aziendale. Dal 1996 è titolare e direttore commerciale dell’agenzia di viaggi On Board Viaggi srl, responsbaile comunicazione Maavi (Movimento autonomo agenzie di viaggi). Sposata, due figlie Sofia e Anita, appassionata di lettura e jogging.

RAFFAELE LANZO

Sicurezza

con deleghe alla Sicurezza urbana, Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Toponomastica e Statistica. Legge 180/78. Giuramenti ex art. 51/98 – Firma registro carico/scarico stupefacenti nonché delle scorte medicinali da utilizzare presso impianti in cui vengono curati o custoditi professionalmente animali d’affezione.

Classe 1979, è stato dipendente presso Banca Popolare di Intra, ex Veneto Banca, con la responsabilità di varie filiali del gruppo. Oggi è consulente finanziario presso il gruppo Deutsche Bank. Consigliere comunale dal 2016 al 2021, presidente della Commissione Ambiente e Mobilità.

TERESA ARMIENTI

Politiche per la Sostenibilità Ambientale e della Mobilità

con deleghe all’Ambiente, Politiche per la sostenibilità ambientale, Politiche energetiche, Qualità dell’Aria, Ciclo integrato dei Rifiuti e delle Acque, Tutela e diritti degli animali,

Mobilità sostenibile, Viabilità e Trasporto Pubblico, Avvocatura ed Affari Legali.

Classe 1974, nata a Bari, avvocato civilista presso uno studio di Novara dal 2008. Madre di due figli ormai adulti, amante degli animali e della natura, particolarmente attenta alle tematiche ambientali, ai temi della sostenibilità e alle innovazioni green.

