Semifinale Champions. Conegliano troppo forte, passa al Pala Igor per 3-0

Nella semifinale d’andata della CEV Champions League, Imoco ipoteca la finale superando Novara per 3-0, accelerando nei momenti clou del match.

Sconfitta interna per la Igor Volley di Stefano Lavarini nella gara d’andata delle semifinali di CEV Champions League: le azzurre cedono in tre set nel derby contro Conegliano, che ipoteca così il passaggio alle Superfinals. Martedì 23 marzo alle 20.30, il match di ritorno a Treviso: per centrare la qualificazione, Novara dovrebbe vincere 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il successivo “golden set”.

Novara in campo con Smarzek opposta a Hancock, Chirichella e Washington centrali, Herbots e Bosetti schiacciatrici e Sansonna libero; Conegliano con Wolosz in regia ed Egonu in diagonale, De Kruijf e Fahr al centro, Sylla e Hill in banda e De Gennaro libero.

Sylla firma il primo break (3-5) ma Bosetti reagisce e sorpassa in diagonale (7-5) con Novara che mantiene un break di vantaggio fino all’11-9, messo a segno da Smarzek, in parallela, al termine di uno scambio lunghissimo. Il turno in battuta di Egonu, però, cambia totalmente l’inerzia con l’opposto di Conegliano che firma tre ace e spinge le sue sul 12-18 mentre Lavarini inserisce Battistoni in regia. Bosetti (15-20) e Smarzek (17-21) provano a rientrare e sul turno in battuta di Battistoni (19-22, ace) Novara si riavvicina, senza però ricucire lo strappo: termina 21-25 con Egonu a segno in diagonale.

Novara con Battistoni in sestetto ma Conegliano alza il ritmo e prova a scappare 4-7 con Egonu a segno in diagonale, mentre Novara rientra nel set con una difesa di Sansonna concretizzata da Bosetti (6-7) e un punto di Washington (7-7). Le azzurre trovano anche una seconda rimonta da 8-11 fino al 12-11 con Smarzek a segno in parallela: si innesca un punto a punto che tiene fino al 17-17, siglato da Bonifacio appena entrata con un gran muro. Poi Conegliano allunga nel momento cruciale con due muri (18-22) e Novara fa il resto sbagliando troppo, fino al 18-25.

Azzure con Daalderop e Bonifacio in sestetto ma è Conegliano a fare l’andatura (2-5) con Egonu che prova subito a ipotecare il parziale (5-9) e Fahr che in primo tempo trova il +5 per le venete sul 7-12. Novara “molla”, Conegliano invece tiene alto il ritmo (15-22) e tra le azzurre le ultime ad arrendersi sono Bosetti (16-22) e Smarzek (17-23) prima che Hill in diagonale chiuda set e match sul 17-25.

Igor Gorgonzola Novara – A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 18-25, 17-25)

Igor Gorgonzola Novara: Populini, Herbots 4, Napodano (L) ne, Zanette 1, Battistoni 3, Bosetti 13, Chirichella 6, Sansonna (L), Hancock, Bonifacio 2, Tajè ne, Washington 2, Smarzek 10, Daalderop. All. Lavarini.

Imoco Conegliano: Caravello, Gicquel ne, Butigan ne, De Kruijf 9, Folie (L) ne, Omoruyi ne, De Gennaro (L), Adams ne, Gennari ne, Wolosz 5, Hill 6, Sylla 9, Egonu 18, Fahr 8. All. Santarelli.

MVP Monica De Gennaro.

Fonte Ufficio Stampa Igor Volley Novara