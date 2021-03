Il Novara non sbaglia il primo set-point: 2-0 al Piacenza che vale un bel pezzo di salvezza

Gli azzurri sbloccano nel primo tempo con Rossetti, a metà della ripresa la svolta decisiva, con l’espulsione di Suljic e la rete di Lanini sulla successiva punizione, poi è solo accademia.

Una partita da vincere a tutti costi, che per almeno mezz’ora ha mostrato tutte le difficoltà di questi match da dentro o fuori, ma che una volta sbloccata ha dato agli azzurri la necessaria tranquillità di portare a casa i tre punti, senza eccessivi patemi. Determinante la svolta decisiva nella ripresa con l’espulsione di Suljic che da a Lanini l’opportunità di segnare la sua settima rete stagionale, la prima su punizione. Salendo a quota 37, finalmente i ragazzi di Banchieri, vedono più vicini i play-off (-3 punti dalla Carrarese) rispetto ai play-out (+6 dall’Obia), ma con una ulteriore chance regalata dal regolamento, che annullerebbe la disputa dello scontro salvezza, qualora la quintultima in classifica, vantasse almeno 8 punti di differenza dalla penultima, posizione attualmente ricoperta dalla Lucchese, inchiodata a quota 23, ben 17 punti sotto gli azzurri. Insomma, il successo contro il Piacenza, vale probabilmente già una bella fetta di salvezza.

La Partita

Pronti via ed il portierino ospite, compie subito un miracolo sul sinistro di Malotti destinato all’incrocio, dopo una bellissima azione alla mano. Sembra l’inizio di una partita spettacolare a forti tinte azzurre, è invece un fuoco di paglia, perchè lo standard diviene presto quello della gara salvezza bruttina e un po’ sporca, condita da errori anche banali e governata soprattutto dalla pressione esercitata dall’importanza.

Un paio di lampi per parte, prima che alla mezz’ora il Piace si faccia sorprendere da un perfetto lancio di prima di Buzzegoli nello spazio per Lanini, il quale brucia Corbari, entra in area e tocca dietro per Rossetti, a cui resta il compito di indirizzare nell’angolino basso lontano.

Una rete fondamentale, che può dare maggiore tranquillità agli azzurri nella gestione della palla, anche se il ricordo della partita d’andata, per tre volte in vantaggio, puntualmente recuperato, dovrebbe servire da monito.

Nella ripresa gli ospiti provano al alzare ritmo e baricentro, ma il primo vero squillo è azzurro al 57′. quando Pogliano coglie in pieno la traversa di testa a seguito di un calcio d’angolo.

Raddoppio azzurro solo rimandato, perchè al 62′ Suljic stende Colombini che lo salta quasi al limite, e si becca il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. Sulla mattonella

va Lanini che finalmente indovina la prima punizione stagionale, bucando Stucchi dopo aver scavalcato la barriera.

Con due goal in cassaforte ed il rassicurante vantaggio numerico, il match diventa un puro esercizio di controllo, con il Novara che trova anche ampi spazi per chiudere in contropiede. Banchieri capisce che può far rifiatare i suoi, e comincia un ampio quanto saggio turnover.

Qualche occasione fallita che avrebbe saputo di ciliegina sulla torta e nulla più, prima del fischio finale che certifica una vittoria fondamentale sulla strada della salvezza.

La Formazione

Gioca Buzzegoli, risposa Collodel; dentro Malotti, fuori Piscitella; la vera sorpresa si chiama Axel Desjardins, giovane portiere canadese classe 2000 di proprietà dello Spezia, che esordisce in una delle partite più importanti per la salvezza, causa qualche problemino ad una spalla per Lanni che da un mesetto infastidisce l’esperto portiere. In difesa rientra Bove e si riaccomoda in panchina Migliorini; confortante il rientro al centro dell’attacco di Simone Rossetti.

La Cronaca

3′ Subito Novara pericolosissimo dopo una bella azione alla mano che libera al tiro Malotti. Sul suo sinistro a giro destinato all’incrocio, Stucchi compie subito una paratissima in corner.

8′ Visconti prende il fondo e crossa basso, De Respinis anticipa Pogliano a centro area e la gira fuori di poco.

20′ Stucchi esce a vuoto altissimo e la palla in qualche modo finisce a Lanini, che dai 35 metri prova il pallonetto a pescare il bersaglio. Davanti alla porta però è appostato Corbari che può respingere.

29′ Lancio lungo di Buzzegoli per Lanini, che si beve Corbari in velocità e sfonda in area, per toccare indietro a Rossetti bravo a pescare l’angolino basso con l’interno destro. Novara-Piacenza 1-0.

42′ Cross da sinistra di Palma, Pogliano svirgola a centro area e Desjardins deve andare a smanacciare sotto la traversa. Sul corner successivo, il portierino canadese è decisivo nell’uscita bassa su Simonetti e poi resta anche a terra per il colpo subito nello scontro.

46′ Ad inizio di ripresa Banchieri toglie uno spento Panico ed inserisce Marco Zunno.

48′ Conclusione di Palma dalla distanza, attento Desjardins in presa.

57′ Rossetti chiede lo scambio su corner per Schiavi ed il suo cross trova Pogliano che da tre metri coglie di testa una clamorosa traversa.

62 Raddoppio azzurro che arriva dopo l’espulsione di Suljic, per un fallo quasi dal limite su Colombini. Lanini calcia la punizione a giro sopra la barriera e fa 2-0.

70′ Improvvida uscita palla al piede di Bove che si fa soffiare palla regalando a La Mesta che da dentro l’area prova sorprendere Desjardins, comunque in copertura del palo.

72′ Stucchi salva il terzo goal su conclusione ravvicinatissima di Lanini.

73′ Triplo cambio per Banchieri che inserisce Collodel, La Manna e Moreo, dando respiro a Corsinelli, Schiavi e Rossetti.

85′ Ultimo cambio azzurro, con Cisco che prende il posto di Malotti.

Il Tabellino

NOVARA: 31 Desjardins, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli (73′ 20 Lamanna), 8 Schiavi (VC; 73′ 15 Collodel), 9 Lanini, 10 Buzzegoli, 11 Panico (46′ 18 Zunno), 29 Rossetti (73′ 17 Moreo), 33 Colombini, 39 Malotti (85′ 26 Cisco)

A disposizione: 2 Lanni, 14 Migliorini, 19 Gonzalez, 21 Pagani, 24 Piscitella, 28 Hrkac, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

PIACENZA: 22 Stucchi, 2 Martimbianco (35′ 31 Simonetti), 7 Pedone, 10 Palma (C), 14 Corbari, 18 Suljic, 25 Galazzi, 26 Gonzi (VC), 30 Visconti, 37 De Respinis (71′ 21 Babbi), 38 Tafa

A disposizione: 12 Anane, 35 Libertazzi, 3 Renolfi, 4 Miceli, 8 Scorza, 19 Saputo, 20 Lamesta, 27 Breganti, 36 Cannistrà

Allenatore: Cristiano Scazzola

Arbitro: Sig. Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Sigg. Massimiliano Bonomo di Milano e Paolo Tricarico di Udine

Quarto ufficiale: Sig. Matteo Canci di Carrara

Marcatori: 29′ Rossetti (N); 62′ Lanini (N)

Ammonizioni: 25′ Schiavi (N); 30′ Suljic (P); 66′ Corsinelli (N); 87′ Colombini (N)

Espulsioni: 61′ Suljic (P)

Calci d’angolo: Novara-Piacenza 4-2

Recupero: 0′ 1°T – 4′ 2°T