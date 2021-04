Semifinale play-off. Che battaglia contro Monza, ma questa volta Novara la spunta al tie-break

Dopo aver perso gli ultimi 5 scontri diretti contro Saugella, le ragazze di Lavarini si aggiudicano gara 1 della semifinale scudetto. Il ritorno sabato sera a Monza.

Un’autentica battaglia, risolta solo al 5° set da un’Igor che ha cominciato bene e finito meglio, spinta da una straordinaria Nika Daalderop (20 punti ed MVP della partita). Questa in sintesi la fotografia di gara 1 della semifinale scudetto fra Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza, disputata ieri sera (mercoledì 07.04) al Pala Igor.

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza 3-2 (25-21, 23-25, 25-17, 23-25, 15-10)

Azzurre schierate da Stefano Lavarini con Hancock-Smarzek, Chirichella e Bonifacio centrali, Daalderop e Bosetti schiacciatrici e Sansonna libero.

Novara approccia meglio la partita ed dopo l’iniziale al 5-5, comincia a mettere la testa avanti. Monzesi che però non mollano e recuperano per tre volte gli altrettanti tentativi di fuga delle novaresi; prima sul 12-12, 14-14, 16-16 fino al 18-18. Lavarini chiama il time-out e subito dopo Chirichella mura Meijners, Daalderop non sbaglia da posto due ed è ancora più due Igor Gorgonzola, 21-19. E’ l’abbrivio decisivo che porta le azzurre sul 23-20. Tajè spreca la battuta regalando il set-point che Daalderop mette a terra per chiudere sul 25-21.

Squadre che riprendono con gli stessi sestetti. Monzesi che volano presto sul 6-0. A poco servono i time-out chiamati da Lavarini, perchè in un amen il tabellone dice presto 1-10, prima di un parziale recupero sul 4-10 e poi sull’8-13. L’ace di Daalderop fa segnare il 10-15 che ridà forza al recupero azzurro 14-16 e poi 15-18. Saugella scatta nuovamente avanti con due assoli di Begic ed uno di Heyrman (17-21). Due muri di Washington su Meijners e poi su Van Hecke,riportano sotto Novara sul 20-22, così Parazzoli chiama time-out. Errore di Meijners, ma pallonetto vincente di Van Hecke, 21-23. Bosetti regale il nuovo avvicinamento del 23-24, ma Van Hecke non sbaglia l’occasione del set-point, portando le sue sull’1-1 con il punteggio di 23-25.

Stesse formazioni ed inizio di 3° set fino al 5-5. con Bosetti in battuta, allungo Novara sul 7-5, ma le monzesi mettono la freccia con Begic a punto ed ace, ed Orthmann con Heyrman due volte a muro su Daalderop (sorpasso 8-10). Lavarini stoppa tutto e fa bene, perchè al rientro Daalderop e Washington (muro su Danesi) pareggiano i conti (11-11), poi errore di errore di Orthmann e muro di Smarzek sempre su Orthmann a regalare il +2 alle azzurre (13-11). E’ il momento buono, con Novara che sfrutta qualche errore monzese per allungare sul 16-13. Begic mette giù una freeball dopo l’errore di Smarzek e lombarde accorciano ancora (17-16). Monza però a questo punto sbanda e le ragazze di Lavarini prendono il largo fino al 23-16, con Bosetti che chiude i giochi sul punteggio di 25-17.

Quarto set equilibratissimo fino al 13-13. Ma poi Saugella, che negli ultimi 5 incontri ha sempre battuto Novara non si arrende, quando Novara prende un primo vantaggio sul 15-13 e poi un allungo sul 17-13 grazie ad una lucidissimo Bosetti. E’ Meijners ad accorciare (17-15) poi Danesi mura Daalderop (17-16). Nuovo breack azzurro con Smarzek (19-16) che però poi si fa murare ancora da Danesi, che dopo il punto di Van Hecke, mette le mani anche su Bosetti, per il pareggio rosablù del 19-19. Danesi ha la mano calda in battuta e difende alla grande, mentre Meijners e Van Hecke fanno il loro lavoro sotto rete. E’ il momento di Monza che scappa sul 20-23, prima del nuovo tentativo di rimonta (23-249 firmato Daalderop e Washington accorciano. Heyrman però non sbaglia e chiude il parziale sul 23-25.

Per decidere la prima vincente c’è bisogno del tie-break, e dopo il 3-3 iniziale, Saugella prende un certo margine (5-3). Hancock si ricorda del servizio (5-5), e dopo l’invasione di Orro (6-5), Bosetti allunga ancora (8-5) fino al cambio di campo. Un muro di Meijners su Smarzek e poi Orro, portano Monza sul -1 (8-7). E’ il momento decisivo del match e Daalderop risponde a Meijners (10-8), poi due errori di Van Hecke (12-8) con Parazzoli costretto al time-out. Novara è determinata e lucida, così una fast di Washington e la solita Bosetti, regalano set e partita alla Igor, che sabato sera a Monza partirà dal vantaggio di una partita a zero.



Igor Gorgonzola Novara: Washington 16, Hancock 2, Bosetti 17, Chirichella 8, Smarzek 13, Daalderop 20, Sansonna (L), Taje’, Zanette, Herbots. Non entrate: Battistoni, Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.

Saugella Monza: Meijners 9, Danesi 9, Van Hecke 22, Begic 16, Heyrman 13, Orro 2, Parrocchiale (L), Orthmann 2, Squarcini, Davyskiba. Non entrate: Negretti (L), Carraro, Obossa. All. Parazzoli.

Arbitri: Sobrero Luca, Goitre Mauro

Durata set: 27′, 30′, 25′, 31′, 18′; Tot: 131′.

NOTE

Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 13, errori 25, attacco 42%

Saugella Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 18, muri 11, errori 35, attacco 43%

Impianto: Pala Igor di Novara

MVP: Nika Daalderop (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: gara a porte chiuse