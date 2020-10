Stop a Cittadella, il Novara esce dalla Coppa Italia. Sul mercato il DS Orlando Urbano stringe per Eric Lanini

Si ferma al Tombolato l’avventura del Novara calcio in Coppa Italia Nazionale. Ora si guarda al mercato che da qui al 5 ottobre dovrebbe riservare ancora diversi colpi.

Il Novara esce dalla Coppa Italia Nazionale contro il Cittadella. I veneti, protagonisti da diversi anni nel torneo di serie B, superano il 2° turno per 3-1. In vantaggio al quarto d’ora con un rigore trasformato da capitan Iori, i padroni di casa hanno raddoppiato al 74′ con Rosafio, poco dopo una buona occasione non capitalizzata dagli azzurri. Ragazzi di Banchieri che però sembrano poter riaprire la partita due minuti più tardi con l’ex Panico. Ma la speranza novarese dura tre minuti, perchè il subentrato Ogunseye trova il terzo goal che chiude i giochi, grazie ad perentorio colpo di testa.

Squadre che hanno entrambe approfittato per un ampio turnover, con Simone Banchieri che nelle prossime ore aspetta il tesseramento dell’attaccante di proprietà del Parma Eric Lanini, sul quale però ci dovrebbe essere anche il Padova. Un ingresso che andrebbe a completare il reparto offensivo, ma non chiuderebbe un mercato azzurro che da qui al 5 ottobre, dovrebbe riservare ancora diversi colpi. Orlando Urbano ha in agenda almeno un altro centrocampista, nelle scorse ore si è fatto il nome di Zennaro dal Genoa, ma a quanto pare ci sarebbe in vantaggio l’Avellino. Patron Rullo avrebbe comunque parlato di almeno due elementi “di qualità”. In rampa d’uscita invece il giovane Pinotti e Piscitella, il primo verso Pisa il secondo dovrebbe raggiunge Bortolussi al Cesena.

Il Tabellino

CITTADELLA: 33 Paleari, 2 Perticone (VC), 3 Benedetti (80′ 14 Bassano), 4 Iori (C), 6 Camigliano, 7 Rosafio (75′ 32 Ogunseye), 9 Tsadjout (46′ 11 Grillo), 20 Gargiulo, 21 Tavernelli (75′ 23 Branca), 34 Awua (46′ 29 Mastrantonio), 84 Cassandro

A disposizione: 77 Maniero, 5 Adorni, 10 D’Urso, 15 Frare, 24 Ghiringhelli, 26 Pavan

Allenatore: Roberto Venturato

NOVARA: 2 Lanni, 5 Bove, 8 Schiavi (VC), 15 Collodel (C), 17 Zigoni (61′ 9 Zunno), 20 Lamanna (61′ 3 Cagnano), 21 Pagani (85′ 30 Lorenzi), 25 Bellich, 26 Cisco (46′ 11 Panico), 27 Spitale (59′ 29 Rusconi), 32 Tordini

A disposizione: 1 Spada, 22 Marricchi, 13 Baldi, 16 Pinotti, 34 Bianchi N.

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta

Assistenti: Sigg. Avalos di Legnano e Trinchieri di Milano

Quarto ufficiale: Sig. Kumara di Verona

Marcatori: 16′ Iori rig. (C), 74′ Rosafio (C), 76′ Panico (N), 79′ Ogunseye (C)

Ammonizioni: 82′ Bellich (N)

Calci d’angolo: Cittadella-Novara 11-5

Recupero: 0’pt + 4’st