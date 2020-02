Ufficiale il rinvio del derby contro la Pro Vercelli e forse di Novara-Giana Erminio

Dalla Lega Pro arriva la conferma dello stop per le squadre riconducibili alle regioni interessate dal Coronavirus. Pro Vercelli-Novara sicuro e domani dovrebbe arrivare la conferma per Novara-Giana Erminio.

La Lega Pro si allinea alle ordinanze regionali per il contenimento del Corona Virus e ferma Pro Vercelli.-Novara. L’ipotesi alquanto discutibile, di giocare la gara a porte chiuse, non ha trovato sviluppi e dunque il derby del riso, previsto per domani sera (lunedì 24 febbraio) è rinviato a data da destinarsi. Ma anche le partita infrasettimanale sono a rischio, domani dovrebbero arrivare le conferme, con l’infrasettimanale che giovedì 27 febbraio al Silvio Piola, vedrebbe gli fra azzurri ricevere la Giana Erminio, che verrebbe anch’essa rinviata. Novara che dunque tornerebbe in campo domenica 1 marzo a Carrara alle 17.30. Questa settimana, tutte le squadre di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, seguirebbero la stessa sorte, fatto salve disposizioni diverse.