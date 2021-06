Un altro inseguimento a Trecate, la Polizia Locale blocca un automobilista in fuga senza assicurazione

Senza la copertura assicurativa, un 26enne ha evitato il controllo ed è stato inseguito per la città dalla Polizia Locale di Trecate. Per il giovane è arrivata una denuncia, la sospensione della patente ed il sequestro dell’auto.

Dopo l’inseguimento di uno spacciatore quasi fino a Cerano qualche giorno fa, la Polizia Locale di Trecate, si è dovuta produrre in una nuova rincorsa, ieri in tarda mattinata, quando un automobilista non si è fermato ad un controllo, dandosi ad una precipitosa fuga.

Il fatto è accaduto verso le 11.30 di ieri mattina (sabato 19 giugno) dopo che il sistema varchi della Polizia Locale di Trecate, aveva segnalato un autovettura priva di copertura assicurativa, che proveniente da San Martino si stava dirigendo verso Novara. Alla vista degli agenti che nel frattempo gli avevano intimato l’alt, il conducente dell’autovettura ha dato il via ad un inseguimento rocambolesco per le vie della città, terminato in via Monviso, dove l’autovettura è stata bloccata.

Accompagnato presso gli uffici della Caserma di Polizia Locale, D.A. cittadino italiano di anni 26, si è beccato una denuncia a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionato per aver accumulato ben 6 violazioni, con la conseguente decurtazione di 24 punti dalla patente di guida. L’autovettura utilizzata per la fuga è stata sequestrata, e la patente del conducente è stata ritirata ai fini dell’avvio del procedimento di sospensione.

Fonte Ufficio Stampa Polizia Locale Ovest Ticino